Ermal Meta sold out a Milano in 24 ore | biglietti in prevendita per i concerti a teatro

Ermal Meta ed Elisa al Concerto di Natale in Vaticano : ospiti e biglietti in prevendita : Sono stati annunciati oggi gli ospiti del Concerto di Natale in Vaticano, in programma per il 15 dicembre nell'Aula Paolo VI (Città del Vaticano). Ermal Meta non mancherà: dopo l'annuncio del tour nei teatri con GnuQuartet (al via a febbraio, biglietti in prevendita su TicketOne), è stato comunicato oggi che il cantautore parteciperà alla nuova edizione del Concerto di Natale in Vaticano. Ci sarà anche Elisa, attesa a breve con il nuovo ...

Ermal Meta ti svela 3 buoni motivi per non perderti il nuovo tour nei teatri con gli Gnu Quartet : Dai un'occhiata alla nostra video intervista!

Al via le prevendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta nel 2019 : tutti i prezzi da Milano a Torino : Le prevendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta sono partite. Dopo la fuga di notizie dei giorni scorsi, sono state finalmente sciolte tutte le riserve sulle tappe che l'artista di Fier ha stabilito per la nuova avventura nei teatri a partire dal 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La consegna dei biglietti avverrà con corriere espresso o con modalità di ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, è necessario ...

Ermal Meta in tour al Rossetti : Non accenna ad arrestarsi il successo di Ermal Meta , riconosciuto da pubblico e critica come il nuovo astro della scena cantautoriale italiana. Dal Forum di Assago al Palazzo dei Congressi di Lugano, ...

Ermal Meta racconta il tour teatrale con GnuQuartet : “Star fermo troppo tempo mi annoia” : Un live intimo e delicato dalle emozioni forti, nette. La musica prima di ogni altra cosa. Un evento puramente musicale che nulla ha a che fare con la spettacolarizzazione delle tournée tradizionali: è questo ciò che bisogna aspettarsi dal nuovo progetto live di Ermal Meta, nei teatri con GnuQuartet da febbraio 2019. Ad occuparsi dell'arrangiamento dei 30 brani pubblicati da Ermal Meta nel corso degli ultimi anni sarà il quartetto composto da ...

Ermal Meta in tour con Gnu Quartet/ "Non abbiamo armi" riparte dai teatri dopo i sold out estivi : Sarà un 2019 all'insegna dei live nei teatri italiani per Ermal Meta che annuncia il suo tour con Gnu Quartet che renderanno nuove le canzoni di "Non abbiamo armi". Ecco le novità(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:22:00 GMT)

Ermal Meta riparte con gli Gnu Quartet sull'onda di '9 primavere' : Nuova avventura per Ermal Meta in tour nei teatri con Gnu Quartet. "Non abbiamo armi", è stato certificato con il platino proprio in questi giorni; un album definito il più bello tra i tre pubblicati ...

Ermal Meta : «Ora in tour con le mie canzoni rinnovate» : di Luca Uccello MILANO - Un anno indimenticabile per Ermal Meta che a fermarsi non ci pensa proprio. C'è un nuovo progetto, una nuova collaborazione con i Gnu Quartet - quartetto musicale composto da ...

Biglietti in prevendita per il tour nei teatri di Ermal Meta : i concerti continuano nel 2019 : Il tour nei teatri di Ermal Meta è finalmente ufficiale. Quelle che sembravano solo delle voci sono state confermate dal diretto interessato, che avrebbe preferito tenere ancora segrete le date che ha organizzato per il 2019. Si tratta di un progetto completamente nuovo, quello portato da Ermal Meta, che per la prossima avventura ha deciso di circondarsi di musicisti d'eccezione, individuati negli GnuQuartet. La prima data è fissata al Teatro ...

Ermal Meta : il video di "9 primavere" è la cosa più commovente che vedrai oggi : Sigh

Quello che resta di un amore nel video di 9 primavere di Ermal Meta - ultimo singolo da Non abbiamo armi : Il video di 9 primavere di Ermal Meta ripercorre una lunga storia d'amore finita ma senza rancori. La clip ufficiale arriva a una settimana dal rilascio del singolo in radio, nella data del 12 ottobre. I protagonisti sono proprio due giovani che vedono crescere il loro amore fatto di condivisioni e di tanti anni trascorsi insieme. Il tempo, la vita e le circostanze sono stati però fatali per quella coppia che sembrava indivisibile, così da ...

9 Primavere di Ermal Meta - testo e significato : il racconto poetico di una storia d’amore che finisce : testo e significato di 9 Primavere, il nuovo singolo di Ermal Meta in radio da venerdì 12 ottobre. Il brano è il quarto inedito estratto dal suo ultimo lavoro discografico intitolato Non abbiamo armi uscito il 9 febbraio scorso. Dal 12 ottobre è in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Ermal Meta “9 Primavere” “9 Primavere” è il titolo dell’ultimo singolo di Ermal Meta estratto dal suo album “Non abbiamo ...

Ermal Meta a Sud Wave ad Arezzo - è il primo ospite del festival in programma a novembre : Ermal Meta a Sud Wave ad Arezzo, tra i primi ospiti annunciati per la nuova edizione della manifestazione. Sud Wave è il festival ideato da Mauro Valenti e si svolgerà in quattro location principali oltre ad una serie di location secondarie sparse per la città, tra le quali associazioni culturali che hanno deciso di accogliere alcuni degli eventi in programma. Si terrà dall'8 all'11 novembre e coinvolgerà numerosi personaggi italiani ed ...

L’appello di Ermal Meta ai giovani : “Ci vogliono legno - siate acciaio - aprite la mente” (video) : "Non avere speranze per il futuro è la guerra più terribile da perdere". Quando si parla con Ermal Meta non si parla mai esclusivamente del suo percorso artistico: la conversazione abbraccia sempre temi molto più ampi non senza riferimenti ai tempi contemporanei. Ermal Meta, ospite di Imaginaction, ripercorre - con il giornalista musicale Stefano Mannucci - gli ultimi anni della sua carriera attraverso una selezione di video ufficiali ...