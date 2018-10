Epatite C | pazienti | Fondo non si tocchi

Epatite C : in Campania sono stati già curati 15mila pazienti : sono stati fatti molti passi avanti verso l’obiettivo eliminazione dell’Epatite C, grazie alla disponibilità di terapie antivirali efficaci e ben tollerate, che hanno rivoluzionato l’approccio all’HCV, e all’apertura dei criteri di accesso da parte di AIFA che di fatto permetterebbe di trattare quasi tutti i pazienti. Tuttavia, resta ancora molto da fare per raggiungere questo traguardo, previsto per il 2030. La strada per eliminare l’Epatite C ...