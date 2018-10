Entro il 2021 stop ai bastoncini cotonati per pulirsi le orecchie

EUROPA VS PLASTICA MONOUSO ‘USA E GETTA’/ Parlamento vota per vietarla Entro il 2021 : "Causa inquinamento" : EUROPA contro la PLASTICA MONOUSO e "usa e getta": Parlamento Ue vota per poterla vietare entro il 2021, "causa decisiva contro l'inquinamento". Le ultime novità(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:26:00 GMT)

Plastica - dal Parlamento Ue ok a relazione sui prodotti “usa e getta” : stop a posate - cotton fioc e cannucce Entro il 2021 : entro il 2021 nell’Unione europea non circoleranno più plastiche monouso. Il Parlamento europeo a Strasburgo ha votato contro l’uso di alcuni prodotti usa e getta come posate, cotton fioc, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini. Materiali plastici che costituiscono il 70% dei rifiuti marini. La votazione all’Eurocamera non era scontata e ha visto su posizioni diverse anche i partiti italiani di ...

Plastica usa e getta - nella Ue divieto al consumo Entro il 2021 : Giro di vite dell'Eurocamera sulla Plastica usa e getta entro il 2021. L'Aula di Strasburgo ha approvato il divieto al consumo nell'Unione europea di alcuni prodotti come posate, bastoncini cotonati, ...

Castelli - FS : 600 nuovi treni regionali Entro il 2021 : Gianluigi Castelli , Presidente del Gruppo FS , ha confermato l'introduzione di 600 nuovi treni regionali entro il 2021 . Il Presidente di FS lo ha detto intervenendo all'assemblea di Confindustria ...

Uber Eats : Entro il 2021 la consegna di cibo con i droni : Uber Eats è l’ormai nota divisione del colosso statunitense specializzata nel trasporto di passeggeri, interamente dedicata al food delivery. Il mercato della consegna di cibo a domicilio negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale raggiungendo centinaia di città nel mondo, rendendo ancora più semplice ricevere il pranzo o la cena del proprio ristorante preferito a casa o in ufficio. E Uber Eats continua a confermarsi uno dei ...

Amazon Go punta a 3mila negozi senza casse Entro il 2021. E si avvicina all’Europa : Amazon Go Amazon Go, il supermercato del colosso dell’ecommerce che consente di fare la spesa senza passare dalla cassa, potrebbe espandersi anche in Europa. Lo scorso gennaio il gigante dell’ecommerce ha aperto il suo primo negozio per acquistare con una app a Seattle, ma ora vuole ampliare il suo raggio di azione puntando anche sul Regno Unito. Al momento gli store di Amazon Go aperti negli Stati Uniti sono quattro, spiega il ...

Manovra - Tria : “Le tasse scenderanno già nel 2019 - Entro il 2021 il debito diminuirà al 126 - 7%” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che la Manovra porterà crescita e l'abbassamento del debito pubblico al 126,7% entro il 2021. Tria garantisce che le tasse scenderanno già nel 2019 con "la disattivazione dell'aumento Iva per il 2019", che verrà confermato con 5,5 e 4 miliardi anche nel 2020 e 2021.Continua a leggere

Manovra - segnale a Bruxelles : deficit giù al 2% Entro il 2021 : Ancora alta tensione sulla linea Roma-Bruxelles. Di fronte alla scelta dell'Italia di innalzare il deficit al 2,4% del Pil nel prossimo triennio, per finanziare misure espansive come il reddito...

Manovra : condono fino a 100.000 euro - flat tax a due aliquote Entro il 2021 : ...ma poi ripreso senza il ministro dell'Economia Giovanni Tria il vertice di governo che anticipa il Consiglio dei ministri decisivo per scrivere la Nota di aggiornamento al Documento di economia e ...

La Spezia. Enel cesserà l’uso del carbone Entro il 2021 : Una pagina importante per gli spezzini.“E’ con grande piacere che questa sera annuncio che Enel cesserà l’uso del carbone entro

Def - spunta bozza in Pdf. Due aliquote per la Flat tax - Entro il 2021 - : Pace fiscale per liti fino a 100mila euro, pensione di cittadinanza a 780 euro. Ma il governo: "Molti punti già superati"

Le scuole dell'Orvietano al cEntro delle conferenze per il Piano triennale 2018/2021 : L'obiettivo di fondo della nuova proposta di Piano mira ad una più stretta collaborazione fra scuola e lavoro, coinvolgendo i centri per l'impiego, il mondo dell'economia e i soggetti che operano nel ...

Chorus Life - presentato l'accordo di programma : "Lavori conclusi Entro la primavera 2021" foto : ... vi sarà l' Arena , edificio che verrà utilizzato come palazzetto dello sport, ma che sarà in grado di ospitare anche altri eventi come spettacoli e concerti: "Sarà in grado di ospitare sino 6.000 ...

Amazon vuole far fuori i cassieri : 3mila negozi automatizzati Entro il 2021 : Ci siamo. Amazon parte in quarta e quei tre negozi senza casse (e cassieri) aperti nei mesi scorsi a Seattle (due) e a Chicago (uno, inaugurato proprio la scorsa settimana) non erano affatto un esperimento da colosso del web, magari in cerca di ulteriore visibilità. Gli Amazon Go – i supermarket con pochissimo personale nei quali entri, metti nel carrello e paghi tramite il tuo account Amazon senza parlare con nessuno – diventeranno presto una ...