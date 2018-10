Energia libera | libertà di scambiare e vendere energie rinnovabili

Lombardia : via libera a progetto per recupero Energia termica da acciaieria (3) : (AdnKronos) - La riduzione dei costi di smaltimento e di produzione dell' energia porta a creare un processo innovativo che ha individua soluzioni tecnologiche capaci di utilizzare in modo efficiente le reti distributive di A2A Calore & Servizi nel lungo termine, per offrire energia a prezzi calmiera

Lombardia : via libera a progetto per recupero Energia termica da acciaieria : Milano, 17 set. (AdnKronos) - Un sistema intelligente di gestione dell'energia, che collega i siti produttivi ai quartieri e alle città, in una logica di evoluzione verso le Smart city. Sarà avviato in forma sperimentale a Brescia, area territoriale scelta per il progetto pilota. Lo prevede il nuovo