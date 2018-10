Emergenza | domenica 28 a Lanciano maxi esercitazione con simulazione disastro ferroviario

abruzzo24ore.tv

: RT @Regione_Abruzzo: Il 28, a Lanciano, maxi simulazione di un disastro ferroviario, a partire dalle 8.30 - Emergenza24 : RT @Regione_Abruzzo: Il 28, a Lanciano, maxi simulazione di un disastro ferroviario, a partire dalle 8.30 - Regione_Abruzzo : Il 28, a Lanciano, maxi simulazione di un disastro ferroviario, a partire dalle 8.30 - LFVSuedtirol : AVVISO - Edyna: Per essere preparati in caso di una reale emergenza, il giorno domenica 28 ottobre in alcune zone… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Chieti - Ladi un, con oltre 100 tra morti e feriti, per testare l'efficacia e l'efficienza dell'intera macchina dei soccorsi in occasione di così gravi sciagure. L'si svolgerà28 ottobre, a partire dalle 8.30, nell'area del depositodella Sangritana, in località Torre della Madonna a. I dettagli dell'- che rientra nelle iniziative previste dal Piano delleemergenze sanitarie, approvato dalla giunta regionale lo scorso maggio e tra i primi in Italia - sono stati illustrati questa mattina a Pescara dall'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci e dal dottor Alberto Albani, referente regionale per le emergenze sanitarie e direttore del dipartimento-urgenza della Asl di Pescara. Alle 9 sarà simulato un incidente ...