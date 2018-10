Elisa Isoardi alla Clerici | “La Prova del Cuoco non è cambiata”

Elisa Isoardi risponde alla Clerici : "Non è vero che La Prova del Cuoco è cambiata totalmente" : L'opinione di Antonella Clerici sulla nuova edizione de La Prova del Cuoco era destinata a far rumore. "Non è un calo fisiologico. Dipende da una gestione sbagliata. A prescindere da chi lo conduce, questo è un programma che vive di dettagli. È stato un errore cambiarlo totalmente, eliminando tutti i volti a cui gli spettatori erano affezionati", aveva detto la conduttrice al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.Ora l'attuale padrona di casa ...

Matteo Salvini in forma grazie a Elisa Isoardi/ Weekend da papà con Myrta per il ministro : Matteo Salvini in forma grazie a Elisa Isoardi, ministro dimagrito con i consigli della sua compagna: per lui un Weekend da papà con la figlioletta Mirta(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 18:02:00 GMT)

Elisa Isoardi sulla salute non si scherza : Ecco l’intervista fatta alla presenatrice della “Prova del cuoco”.Elisa come va?«Bene. Sono molto serena». Io invece no perché ho la lavatrice che non parte. E da buon single devo cavarmela da solo. «Va resettata con il tasto play-pause. Si fa così».Ah grazie. Complimenti. Ma è così preparata anche in cucina? «Me la cavo. E poi finora non ho mai avvelenato nessuno». Quali sono le sue specialità culinarie? «I primi. E tutti i ...

