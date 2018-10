Ecco perché devi smettere di portare il cellulare in bagno | per la tua salute

SCHEDA - Manovra bocciata dalla Commissione Europea : Ecco perché : ... con un impatto negativo proporzionalmente piu' marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale'. FLESSIBILITA' 'L'Italia- ricorda ...

Josè Mourinho e gli screzi con la curva della Juve : “Ecco perchè ho fatto il segno del Triplete” : Josè Mourinho ha spiegato quanto accaduto ieri durante United-Juventus, quando ha mimato il segno del Triplete alla curva bianconera Josè Mourinho sempre sincero nelle sue dichiarazioni post-gara. Ieri ha perso contro un’ottima Juventus ed il tecnico del Manchester United ha reso onore alla super difesa dei bianconeri: “Hanno Bonucci e Chiellini come base della squadra che dovrebbero tenere un corso universitario ad Harvard per come ...

Travaglio - il Fatto Quotidiano a rischio chiusura : Ecco perchè/ Condannato a risarcire il padre di Renzi : Travaglio, il Fatto Quotidiano a rischio chiusura: ecco perchè. Condannato a risarcire il padre di Renzi, il giornale dovrà sborsare 95mila euro "Un altro paio di botte così e..."(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:15:00 GMT)

Caro Pennacchi - Ecco perché i terroni votano Lega. Parola di terrone - Vvox : ... il buon occidentale, in Africa, incapace finora di una politica equilibrata, né 'buonista' né 'cattivista' ma rispettosa delle diversità , senza eccessi di nessun segno, questo cattivo europeo e ...

Elodie confessa : “Ecco perché mi sono allontanata da Emma Marrone” : Elodie rompe il silenzio e svela per la prima volta perché si è allontanata da Emma Marrone, sua migliore amica e coach di Amici. La cantante è arrivata al successo grazie al talent di Maria De Filippi dove, sin da subito, è stata presa sotto l’ala protettrice da Emma Marrone. Le due donne per un lungo periodo hanno vissuto insieme, condividendo manager e casa discografica, realizzando diversi progetti e collaborando. Alla fine però è ...

Salute - Ecco perché ci si ammala con il cambio di stagione : Il meteo cambia e puntualmente si ripete sempre la stessa storia: cambio di stagione nell’armadio, termostato acceso, bevanda stagionale di cui tutti parlano e all’improvviso sei ammalato. perché la nuova stagione porta sempre con sé tosse e starnuti? La risposta è semplice: i virus amano il freddo. Potrebbe sembrare che emerga sempre la stessa malattia ogni volta che il meteo cambia ma, in realtà, il colpevole dei nostri malanni varia durante ...

Stanchi dopo una buona notte di sonno? Ecco 10 ragioni scientifiche che spiegano il perché : Ci siamo passati tutti almeno una volta: dopo una buona notte di sonno e riposo, ci svegliamo Stanchi. Ma perché? Gli esperti illustrano 10 motivi scientifici che spiegano la stanchezza al risveglio dopo una notte di giusto riposo. 1. Non si riceve abbastanza luce naturale “L’esposizione alla luce stimola il cervello e il corpo, facendoci essere più svegli e in allerta”, spiegano gli esperti. Gli impiegati rinchiusi in uffici con scarsa luce ...

SCUOLA/ Lezione di storia (ed esame di Stato) - Ecco perché il Regno Unito è meglio dell'Italia : E' vero che togliere il tema di storia dalla nuova maturità svaluta la disciplina? Prima di rispondere sarebbe utile riflettere su come si fa in Gran Bretagna. SILVIA BALLABIO(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Nuova maturità, tutti i motivi per reintrodurre il tema di storia, di F. FoschiSCUOLA/ Il Miur: nuovo esame di Stato, ecco come (non) cambia la didattica, di E. Acerra

Dieta mima digiuno : Ecco perchè fa dimagrire : La Dieta mima digiuno aiuta a dimagrire poichè stimola il metabolismo. Si basa sul consumo di tanta verdura. E' restrittiva e non adatta a tutti.

‘Burn It Down’ - Seth Rollins a SportFair : “Ecco perchè lo SHIELD è rimasto unito! Ai fan italiani dico che…” : A poche settimane delle date di Roma e Bologna, SportFair ha avuto il piacere di intervistare il Campione Intercontinentale della WWE, Seth Rollins: il ‘The Architect’ ha parlato del suo rapporto con lo SHIELD, rivolgendo poi un messaggio ai fan italiani Giubotti antiproiettile, faccia da duri e un’entrata che fa impazzire qualsiasi palazzetto in giro per il mondo. Stiamo parlando dello SHIELD, una delle stable più ...

Picchiare un ladro che ci ha appena derubato è reato : Ecco perché : Secondo la legge, "chi viene aggredito può reagire ed esercitare la legittima difesa solo se non ha altra alternativa per salvare sé stesso o un proprio caro dall’aggressione che esercitare l’uso della forza. L’alternativa deve essere: o reagire o subire. Quindi è esclusa la legittima difesa se la vittima ha tutto il tempo di nascondersi, chiamare la polizia o se non sta subendo alcun rischio come nel caso di chi vede il ladro scappare con la ...

X-Factor 2018 - presentati a Milano i live. Lodo Guenzi : 'Ecco perché non farò entrare la politica nel talent. E su Asia dico che...' : 22 ott 2018 - E' stata presentata nella mattina di oggi, lunedì 22 ottobre, presso il teatro la X-Factor Arena - il teatro Linear Ciak di Milano - la...