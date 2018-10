Ecco l' Intelligenza Artificiale che legge le labbra Si realizza l' incubo di Kubrick con

L’Intelligenza Artificiale disegna fumetti - Ecco come se la cava : Quella del disegnatore di fumetti potrebbe essere la prossima professione minacciata dai robot, come suggerisce la ricerca di Maciej Pesko e Tomasz Trzcinski dell’Università di Varsavia. I due scienziati hanno esteso alcuni esperimenti precedenti, scoprendo che si può partire da semplici fotografie per ottenere immagini disegnate piuttosto piacevoli. L’approccio in questione si chiama trasferimento neurale di stile, perché si ottiene ...