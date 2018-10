E’ ufficiale Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati

people24.myblog

: @Caustica_mente C'è mai seriamente stata una 'comunicazione ufficiale' nei programmi di Maria De Filippi che affida… - xXxThreSholDxXx : @Caustica_mente C'è mai seriamente stata una 'comunicazione ufficiale' nei programmi di Maria De Filippi che affida… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Trala crisi non era crisi passeggera e così amore al capolinea per la coppia che sembrava a un passo dall’altare. Secondo voci di gossippotrebbe non aver gradito le parole della compagna in difesa di Ronaldo nel corso della sua ospitata a Matrix. Sarà questo il motivo della rottura? I due hanno già ripulito i rispettivi profili Instagram cancellando le foto dell’ex. Il procuratore sportivo sui social mostra la sua casa nuova a Milano e la showgirl, secondo il settimanale “Chi”, è tornata a frequentare con più serenità Nizza e Monte Carlo, dove vive Mario Balotelli, il papà di sua figlia Pia. Solo l’estate scorsa andava in scena la passione con baci e abbracci di coppia tra Mykonos e Capri. La showgirl parlava di nozze. Poi l’addio. Così, improvviso. Forse colpa delle parole pronunciate in difesa di Cristiano ...