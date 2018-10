E' stato caldo-record oltre le previsioni | un 24 ottobre da 30 gradi

Olbia : moria di cozze per il mare troppo caldo - dichiarato lo stato di calamità naturale : “Non c’è più tempo da perdere. Con tre giorni di anticipo rispetto alle previsioni, abbiamo dichiarato con una delibera di giunta e con le previste dichiarazioni di legge da parte della Assl e della Capitaneria di Porto di Olbia, lo stato di calamità naturale in seguito alla moria di mitili del nostro Golfo“: lo rende noto il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, in riferimento all’eccezionale innalzamento della temperatura ...