E’ la notte della “Luna del Cacciatore” | la luna piena di fine Ottobre | un’alba

“La notte non vuole venire” di Alessio Arena - storia della “sciantosa” che conquistò New York : Il nuovo romanzo di Alessio Arena “La notte non vuole venire” è la storia ispirata alla vita di Griselda Andreatini, per tutti Gilda Mignonette, la stella del canto napoletano incoronata dagli immigrati italiani in America come la regina di New York. Al centro della narrazione non è la vita della gloriosa cantante, ma la storia dell’invidia cocente che separa le due donne unite dallo stesso amore.Continua a leggere

NBA - risultati della notte : Non bastano 24 punti di Gallinari - ko a New Orleans. Vince ancora Denver : New Orleans Pelicans-L.A. Clippers 116-109 I Pelicans si presentano imbattuti alla sfida contro Danilo Gallinari e i suoi Clippers, reduci da due successi consecutivi. Il momento decisivo della sfida ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Pelicans e Nuggets ancora a segno - cedono i Clippers di Gallinari - Blake Griffin ne fa 51 : Tre le partite nella notte NBA. Alla Little Caesars Arena di Detroit autentico spettacolo tra i Pistons e i Sixers con successo all’overtime firmato dai padroni di casa (133-132). Uno straordinario Blake Griffin (51 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) ha trascinato la compagine allenata da coach Dwane Casey: career-high per il numero 23 che è il primo giocatore di Detroit nella storia a segnare più di 50 punti e ad ottenere più di 10 rimbalzi ...

GFVIP : nella notte Francesco Monte - Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della Marchesa. Leggi cosa si sono detti : Nottata movimentata al Grande Fratello Vip. La Marchesa ha pesantemente offeso Elia e Maria Monsè e poche ore dopo Francesco Monte, Walter Nudo e Giulia Salemi si sono riuniti su un letto a ridere... L'articolo GFVIP: nella notte Francesco Monte, Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della Marchesa. Leggi cosa si sono detti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

NBA 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora ko - sorridono Belinelli e gli Spurs. Golden State torna subito a vincere : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Lakers rimandano ancora una volta la prima vittoria stagionale. LeBron James e compagni subiscono la terza sconfitta consecutiva, cedendo allo Staples Center dopo un tempo supplementare ai San Antonio Spurs per 143-142. A decidere la partita è stata una tripla di Patty Mills a sette secondi dalla fine, con James che poi ha sbagliato il tiro della vittoria. In precedenza lo stesso LeBron aveva portato ...

Prima neve della stagione sull’Etna - lo straordinario spettacolo visto da Reggio Calabria dopo una notte tempestosa [GALLERY] : 1/7 Foto di Massimiliano Pedi ...

NBA - i risultati della notte : Denver sorprende Golden State - Westbrook va ko al debutto : Denver Nuggets-Golden State Warriors 100-98 Se i Denver Nuggets torneranno a giocarsi i playoff alla fine di questa stagione, la vittoria di questa notte potrebbe essere stata il primo passo. Battere ...

Infermerie piene in NBA : Ben Simmons - Will Barton e i tanti infortuni della notte : In una serata ricca di vittorie allo scadere, prestazioni memorabili e risse di cui si discuterà a lungo, sono passati inevitabilmente in secondo piano i tanti infortuni arrivati sul parquet che ...

Belen Rodriguez - il bacio in bocca nel cuore della notte che fa impazzire Iannone : chi è il fortunato : Belù, tornata single da poco dopo la rottura con Andrea Iannone, sembra divertirsi un mondo, contesa dalle attenzioni di tre uomini'. Ma chi sta veramente baciando la conduttrice di Tu sì que vales ? ...

Un 'Viaggio al termine della notte' sempre attuale con Elio Germano e Teho Teardo : ...e Teardo - che ha esplorato un testo letterario con modalità certamente diverse da quella canonica della rassegna Book&Wine ma che ha evidenziato quanto gli appuntamenti culturali - spettacoli ...

notte della Luna - oggi 20 ottobre : tutto il mondo ammirarla. Tutte le informazioni sugli eventi in Italia : oggi è il giorno della International Observe the Moon Night 2018, l’iniziativa fondata dalla Nasa nel 2010 e di grandissimo successo in tutto il mondo. L’iniziativa mondiale per l’osservazione della Luna e la diffusione della cultura scientifica denominata International Observe The Moon Night, (InOMN): l’idea è quella di coinvolgere realtà locali per organizzare innumerevoli eventi dedicati al nostro satellite, con telescopi in ...

notte della Luna - questa sera occhi all’insù per ammirare il nostro satellite. E ci saranno anche le stelle cadenti : Luna e stelle cadenti, questa sera tutti con gli occhi puntati verso il cielo che ci riserverà uno spettacolo davvero unico, complici anche le temperature ancora miti. Tutti i telescopi sono puntati verso la Luna per l’International Observe the Moon Night, l’iniziativa mondiale inaugurata dalla Nasa dal 2010 per scoprire e osservare il nostro satellite, celebrando le connessioni culturali e personali che tutti hanno con l’affascinante vicina ...