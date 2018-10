Due rapine in banca in mezz' ora nel teatino | nel mirino dei banditi la Bcc Sangro Teatina

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Chieti - Due, a distanza di'ora, tra Atessa e Vasto, rispettivamente ai danni delle filiali della Bcce Bper. Ad Atessa, intorno alle 10.30, ad agire trecon il volto scoperto di cui due sono entrati inarmati di taglierino ed hanno intimato ai dipendenti di consegnare il denaro. I moderni sistemi di sicurezza della Bcc non hanno permesso l'accesso a casseforti o casse blindate per cui i rapinatori che hanno mostrato un accento italiano, si sono accontentati di pochi spiccioli contenuti in una cassa e sono poi fuggiti a bordo di una Fiat Punto di colore verde, presumibilmente rubata, ritrovata sulla Fondovalle. A Vasto poco dopo le 11 due persone con il volto parzialmente coperto da una sciarpa e delle quali una armata di pistola si sono fatte consegnare il denaro contante contenuto nelle casse. L'azione è stata ...