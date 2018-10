Due giorni di bel tempo e caldo anomalo su tutta la Penisola

I passi giusti per il lavoro - Due giorni dedicati all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro alla Mostra d'Oltremare. : Si svolgerà il 25 e 26 ottobre p.v. alla Mostra d'Oltremare una due giorni dedicata all'inserimento lavorativo dei giovani studenti in alternanza scuola-lavoro, dei giovani appartenenti alle categorie ...

Recensione ASUS ZenFone Max Pro M1 : Due giorni di autonomia e uno schermo grande per godersi i film : Si chiama ZenFone Max Pro M1. Un nome lunghissimo per indicare il nuovo smartphone Android di ASUS, che si colloca nella fascia di prezzo tra i 200 e i 249 euro. La caratteristica principale è un’autonomia da primato. Merito soprattutto della batteria da 5.000 mAh (milliampereora), difficilissima da trovare così capiente in altri dispositivi. Il paragone più recente è con il Mi Max 3 di Xiaomi, che ha ben 5.500 mAh ma ingombra come un ...

Asma - 16enne muore dopo Due giorni di agonia/ Ultime notizie : forme gravi in aumento : L'Asma in forma lieve o grave colpisce milioni di persone in Italia, per riuscire a convivere con essa è importante sapere bene di che tipo è(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Enduro - terminata la Due giorni di raduno della Maglia Azzurra tenutasi a Bisano di Monterenzio : Unici assenti al raduno, Giacomo Redondi impegnato nell’attività agonistica negli Stati Uniti, ed Emanuele Facchetti per infortunio Allenamento, spirito di gruppo e attesa per la Sei giorni che si correrà in Cile dal 12 al 17 novembre. Questi gli elementi che hanno caratterizzato il raduno della Maglia Azzurra Enduro, tenutosi ieri e oggi a Bisano di Monterenzio (BO). Il Commissario Tecnico FMI Cristian Rossi e i Tecnici FMI Andrea ...

Ha un attacco d'asma a scuola - 16enne muore dopo Due giorni : Una ragazza di 16 anni è morta in ospedale, dopo due giorni di coma, in seguito a un attacco d'asma che aveva avuto nella scuola che frequenta a Melegnano, l'Afol di piazza Bianchi, martedì mattina ...

Sardegna : aperta a Cagliari la Due giorni su benessere animale : “In questi ultimi 12 anni, con circa 600milioni di euro stanziati fino al 2020 e decine di milioni di capi sottoposti alla misura del benessere animale, è notevolmente cresciuta la qualità dei prodotti agroalimentari e lo stato di salute dell’intero settore da allevamento sardo. Se gli animali stanno bene, necessitano di minor assistenza e di ridotti interventi veterinari. Al contempo, vengono garantite ottime produzioni e quindi condizioni di ...

Asilo politico negato - 22enne del Gambia si uccide : Due giorni fa gli era scaduto il permesso : Temeva di essere rimpatriato in Africa e pensava che amici e parenti lo avrebbero giudicato come un fallito. E così Amadou Jawo, un 22enne del Gambia che da due anni viveva in Italia, si è tolto la ...

Senza patente sullo scooter. Rubato Due giorni prima in centro : La Spezia - Nel corso di uno dei numerosi e consueti controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Spezia hanno fermato uno scooter condotto da un tunisino 33enne ...

Modena è capitale del Tango Due giorni di show e incontri : Con la nostra comunità al primo Congresso italiano organizzato dall'Union civica Biglietti per la serata al Forum Monzani, posti riservati alle conferenze con i big

Milano. Due giorni dalla parte degli animali e contro i maltrattamenti : L’obiettivo è offrire risposte concrete e mirate ai milanesi che chiedono rispetto e protezione per il mondo animale. Così l’Amministrazione

Muore sola in casa - la triste scoperta dopo Due giorni : I vicini non la vedevano in giro e, preoccupati, hanno bussato alla sua porta. I Vigili del Fuoco, allertati dal sindaco, hanno rinvenuto il corpo: l'anziana donna morta per cause naturali GILDONE. ...

Fermati due scafisti per lo sbarco a Crotone di Due giorni fa : Crotone - La Squadra mobile di Crotone, in collaborazione con il personale dell'Unità navale della Sezione operativa della Guardia di finanza, ha posto in stato di fermo due cittadini ucraini di 47 e ...

Sky Arte Festival - la Due giorni a Palermo ha coinvolto oltre 5 mila persone : Con mille tremolanti lucine che hanno acceso il palco del Teatro Al Massimo venerdì sera, Brunori Sas con la sua emozionante interpretazione dell’album di Lucio Dalla “Come è profondo il mare”, ha dato il via allo Sky Arte Festival. L’evento di Sky il 12 e 13 ottobre ha “invaso” la città di Palermo con musica, Arte, incontri, concerti proiezioni e tante iniziative, per le affascinanti vie ...

Sci alpino - Due giorni di lavoro per quattro gigantisti azzurri in Val Senales : riposano Borsotti e Nani : Un quartetto del gigante maschile di Coppa del Mondo in pista in Val Senales per due giorni di lavoro Un quartetto del gigante maschile di Coppa del mondo è impegnato mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre sulla pista Leo Gurschler della Val Senales (Bz) per due giorni di raduno guidato dall’allenatore responsabile Alessandro Serra. Si tratta di Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer e Riccardo Tonetti. Turno di riposo per Giovanni ...