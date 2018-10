sportfair

: Grande #notizia per i #fan di @lorenzojova! ?? Il 26 ottobre uscirà “Jovanotti for President” ?? E' l'#album di esor… - rtl1025 : Grande #notizia per i #fan di @lorenzojova! ?? Il 26 ottobre uscirà “Jovanotti for President” ?? E' l'#album di esor… - Sport_Fair : Dopo l’esordio in Champions, Alessandro Cattelan finisce su Football manager 2019: ecco la sua “valutazione” Per a… - arocco1992 : Google Chromecast 2018 arriva in Italia a 39 euro La nuova Google Chromecast arriva nel mercato italiano a distan… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)su, le qualità tecniche non sono granchè per il difensore del La Fiorita, ma che carisma!ha esordito inLeague nei preliminari di questa stagione sportiva con la maglia del La Fiorita. Il noto conduttore televisivo, a seguito dell’esperienza calcistica, è inoltre “entrato” a far parte del giocoiale, scatenando l’ilarità dello stesso. Difensore destro o centrale, il buonha valutazioni un po’ bassine, ma si distingue per alcune qualità. Ben 13 su 20 in carisma e decisioni, così come per quanto concerne l’integrità fisica che di certo non guasta. Le qualità tecniche non sono granchè, il meglio lo dà nei contrasti (9), qualche 1 è sparso qua e là: calci d’angolo, rigori e finalizzazione. Infine la valutazione economica ...