Dopo le scuse di Fedez | quelle di Chiara Ferragni per la festa al supermercato | “Mi

Fabrizio Corona - le scuse Dopo le lacrime di Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip : Lo aveva anticipato Gabriele Parpiglia nelle sue Stories, lo ha confermato anche ieri sera Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip 2018: domani in esclusiva su Chi l’intervista a Fabrizio Corona in cui chiede scusa a Silvia Provvedi. ”Ho visto Silvia piangere in tv. Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata”. Corona e la ...

Ilaria Cucchi - Al viminale solo Dopo le scuse di Matteo Salvini : Ilaria Cucchi invitata da Salvini al viminale, ma lei prima vuole le sue scuse Ilaria Cucchi “Il giorno in cui il Ministro dell’Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio”. Così Ilaria Cucchi, intervistata da Rtl 102.5 ha risposto alla domanda se si recherà al viminale all’indomani dell’udienza del processo che vede cinque carabinieri ...

Ilaria Cucchi : "Andrò al ministero solo Dopo le scuse di Salvini" : "Il giorno in cui il Ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio". Così Ilaria Cucchi, intervistata da Rtl 102.5, ha risposto alla domanda se si recherà al Viminale.dopo la confessione del carabiniere, Francesco Tedesco, la verità sulla morte del fratello Stefano ormai è a un passo. "Sì - ha detto ...

Casalino - l'audio Dopo il crollo di Genova : «Mi è saltato il Ferragosto». Poi le scuse. Renzi : «Vergogna» : Un altro caso, a pochi giorni dall'audio svelato dalla stampa, in cui il portavoce del premier Conte annunciava «coltelli» e di «far fuori i pezzi di m...» del ministero dell'Economia se non avessero ...

Dopo la lite tv - le scuse "Bianca sono maleducato" : Lo scontro adesso è alle spalle. Mauro Corona a Cartbianca ha deciso di chiedere scusa a Bianca Berlinguer Dopo le scintille in studio della scorsa settimana. La lite era nata per alcune accuse da parte dello scrittore rivolte alla conduttrice. A far scattare la reazione era stata questa frase di Corona: "Non siamo a Roma dove c"è un ospedale ogni dieci metri, vuol darmi una mano ad aiutare i poveri e i disagiati? Ogni volta che tocco temi ...

Sara Affi Fella - una mazzata colossale. Dopo lo scandalo a Uomini e Donne (e le scuse) - ‘punita’ così : Sara Affi Fella è il ‘caso del giorno’. Da 24 ore circa non si parla che di lei, dell’ex protagonista di Temptation Island prima ed ex tronista di Uomini e Donne poi. In breve sostanza la ragazza ha mentito a tutti: Maria De Filippi, redazione del programma e pubblico. Senza dimenticarci di Luigi Mastroianni, il corteggiatore che lei aveva scelto durante il percorso a Uomini e Donne. È durata poco tra loro (e infatti lui ...

ENRICO SILVESTRIN/ Scuse Dopo l’accusa di omofobia : “L’ho fatto in buona fede…” (Grande Fratello Vip 2018) : ENRICO SILVESTRIN, l'attore si rimette in gioco alla ricerca di una notorietà che purtroppo nel tempo è andata un po' persa. Riuscirà a conquistare il pubblico? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:59:00 GMT)

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia replica a Sara Affi Fella Dopo le scuse : "Complimenti a te e famiglia" : Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha deciso di replicare alle 'scuse' di Sara Affi Fella per aver preso in giro tutti dichiarando la sua falsa condizione sentimentale (essendo fidanzata ancora con Nicola Panico mentre sceglieva Luigi Mastroianni).prosegui la letturaUomini e Donne, Raffaella Mennoia replica a Sara Affi Fella dopo le scuse: "Complimenti a te e famiglia" pubblicato su Gossipblog.it 24 ...

Fabrizio Corona/ Le scuse Dopo la rissa con l'imprenditore e il ritorno in tribunale : Fabrizio Corona chiede scusa dopo essersi lasciato coinvolgere in una rissa e si prepara per il ritorno in tribunale: il 21 settembre è la data del processo d'appello.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 08:28:00 GMT)

Douglas Costa : gomitata - testata e sputo a Di Francesco/ Video - Dopo l'espulsione le scuse : rischia 3 giornate : Douglas Costa, sputo in faccia a Di Francesco: Video, prima testa e gomitata. L'esterno brasiliano della Juventus espulso nel recupero grazie al Var: ora rischia una lunga squalifica. (Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:24:00 GMT)