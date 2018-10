Dopo 110 anni il Titanic torna a salpare | la crociera inaugurale andrà da Dubai a

meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) La più tristemente nota nave daci riprova. Ilin mare. Il progetto di costruire una replica della celebre nave passeggeri sprofondata nell’oceano Atlantico nel 1912 era stato inizialmente accantonato per ragioni finanziarie, ma ora è ufficiale: ilII salperà per la primanel 2022, con partenza dae arrivo nel Regno Unito, a Southampton. Si tratta di un tour di due settimane che dall’Inghilterra partirà poi alla volta di New York, sulla rotta della nave che affondò il 12 aprile del 1912 durante il suo viaggiola collisione con un iceberg. IlII, costruito da Blue Star Line, sarà esteticamente simile all’originale, inclusi gli interni, e avrà a bordo più o meno lo stesso numero di passeggeri, ovvero 2.400 viaggiatori, e un equipaggio di 900 persone. Sarà però ovviamente dotato di una tecnologia ...