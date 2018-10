Donadoni al Milan | l’ex ct della Nazionale in pole per sostituire Gattuso

milanworld

: ??? @MCriscitiello a #Sportitaliamercato: 'Il nuovo nome per la panchina del #Milan è Donadoni. Il derby non c'entra… - tvdellosport : ??? @MCriscitiello a #Sportitaliamercato: 'Il nuovo nome per la panchina del #Milan è Donadoni. Il derby non c'entra… - Sport_Mediaset : #Milan: #Donadoni scavalca #Conte, è lui il favorito se #Gattuso non svolta - tvdellosport : ?? Tifosi milanisti, siete d'accordo con la scelta di Leonardo di sostituire Gennaro Gattuso con Roberto Donadoni p… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Sono ore calde in casa, dopo il derby di domenica scorsa perso malamente. La dirigenza rossonera è rimasta delusa dalla prestazione offerta dal Diavolo e starebbe iniziando a pensare ad un cambio in panchina. Sia chiaro, al momento il posto dinon è a rischio, ma se il tecnico calabrese dovesse proseguire su questa falsariga, Leonardo e Maldini potrebbero prendere in seria considerazione l’ipotesi di sostituirlo. In questo senso, il nome più caldo non sarebbe quello di Antonio Conte, bensì quello di Roberto, prossime partite decisive per: in rampa di lancio c’è12 punti in 8 partite sono decisamente pochi per una squadra che ambisce a qualificarsi per la prossima Champions League. È vero che ilha avuto un calendario complicato (Napoli e Roma alle prime due), ma non è men vero che la squadra diha lasciato per ...