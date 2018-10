Domani ultimo giorno di sole poi pioggia e cieli coperti per diversi giorni

Matelica - "Non a voce sola" : Domani l'ultimo appuntamento : E' autrice delle pagine di Cultura, Spettacoli e Cinema della Domenica del Sole 24 Ore, e romanziera di successo, con all'attivo libri come Figlio di Nessuno, con cui ha vinto il Premio Manzoni nel ...

Mondiali Pallavolo – Domani l’ultimo test match degli azzurri contro la Cina : Nazionale Maschile: Domani gli azzurri in campo nell’ultimo test match contro la Cina Siena. La Nazionale Italiana Maschile sosterrà oggi nel tardo pomeriggio l’allenamento di rifinitura in vista dell’ultimo test match per-Mondiali che la vedrà opposta per la seconda volta in pochi giorni alla Cina Domani alle ore 18 (diretta Rai Sport). La partita contro la squadra di Raul Lozano rappresenta quindi l’ultimo appuntamento prima del via ...