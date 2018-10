Dj Fabo e Cappato | Consulta rinvia | «Decida il Parlamento sul fine vita»

Dj Fabo - Cappato : “È una conquista di Fabiano. Ora Parlamento ha una grande occasione - strada è spianata” : “Il Parlamento ha una grande occasione , una forza in più. Con questo tipo di spinta e con l’impegno preso alla trattazione delle leggi di iniziativa popolare anche dal presidente della Camera, la strada è spianata perché il Parlamento legiferi sul suicidio assistito“. Commenta così Marco Cappato la decisione della Consulta arrivata oggi sull‘articolo 580 del codice penale che punisce con la stessa pena l’aiuto al suicidio e ...

Fine vita - la Consulta svolta : sul caso Dj Fabo-Cappato rinvio per indurre il parlamento a legiferare : La Corte Costituzionale ha rilevato che sul suicidio assistito ci sono vuoti di tutela e ha dato un anno di tempo alle Camere per legiferare in materia - La Corte Costituzionale ha deciso di rinviare ...