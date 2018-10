Dj Fabo | Cappato | “È una conquista di Fabiano Ora Parlamento ha una grande occasione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) “Ilha una, una forza in più. Con questo tipo di spinta e con l’impegno preso alla trattazione delle leggi di iniziativa popolare anche dal presidente della Camera, la strada è spianata perché illegiferi sul suicidio assistito“. Commenta così Marcola decisione della Consulta arrivata oggi sull‘articolo 580 del codice penale che punisce con la stessa pena l’aiuto al suicidio e l’istigazione (da 5 a 12 anni). “Se non dovesse farlo, la consulta ha comunque dato una scadenza, quella del 24 settembre 2019, per porre fine a questa inerzia delle istituzioni. È unsuccesso di”, dice. “Senza di lui non saremmo qui” L'articolo Dj: “È unadi. Oraha una, strada è spianata” proviene da Il Fatto Quotidiano.