Disoccupazione | ho trovato come risolverla | reintroduciamo la schiavitù

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Molti anni or sono, per ragioni, a dire il vero, non proprio edificanti, frequentai una Scuola di specializzazione postuniversitaria. Vi si studiava, innanzitutto, il c.d. Statuto dei lavoratori, nome con cui è nota la l. n. 300/1970, contenente “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. Fonte normativa più importante, nel nostro ordinamento, dopo la Costituzione, in materia di lavoro, lo Statuto si muoveva nella tradizionale linea di sviluppo di questa branca del diritto, traducendo la volontà del legislatore di proteggere il prestatoreparte più debole del rapporto di lavoro. Il tempo, purtroppo, è passato e quella legge sembra ormai relegata nell’archeologia giuridica, poiché viviamo ormai nell’era della globalizzazione, ovvero nella diffusa interazione tra i Paesi ...