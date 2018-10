Diretta streaming PSG-Napoli | Champions League del 24 ottobre da TV | PC e smartphone

optimaitalia

: Ora in diretta alla radio su @rtl1025! Chi mi fa compagnia? #nonstopnews Streaming ???? - matteosalvinimi : Ora in diretta alla radio su @rtl1025! Chi mi fa compagnia? #nonstopnews Streaming ???? - Federvolley : Presentazione del 74° Campionato di Serie A femminile: Sul palco le #Azzurre de #LaNazionale medaglia d'argento a… - Palazzo_Chigi : ??Il Presidente @GiuseppeConteIT incontra la stampa estera. La diretta streaming della conferenza -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Vi siete tutti qui riuniti per cercare di capire come vedere laPSG-di, in programma per la serata del 24, alle ore 21.00? Facile, non c'è altra via che Sky. Se non siete abbonati alla pay per view di Murdoch, non potrete fare altro, volendo perseguire le vie legali (come vi suggeriamo caldamente di fare), di seguire la partita in radio, attraverso le frequenze di Kiss Kiss Italia e Radio Rai (il match, purtroppo, non verrà trasmesso in chiaro dalla RAI, dove, invece, andrà in scena Barcellona-Inter). Gli abbonati potranno guardare l'incontro comodamente da casa, collegandosi a Sky Sport HD (canale 252) e Sky Sport Arena (canale 204). Sul digitale terrestre, la partita sarà trasmessa sul canale in HD sul canale 384.Se sapete già di non essere a casa per quell'ora, sappiate che laPSG-diin ...