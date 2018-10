Diletta Leotta fermata dalla febbre | la giornalista è sexy anche nella FOTO con il

sportfair

: Diletta Leotta ballerina sexy: si dà alla danza e infiamma i social - dsDanceSide : Diletta Leotta ballerina sexy: si dà alla danza e infiamma i social - GiusCandela : Foa contro Mimmo Lucano a #chetempochefa e Ilaria Cucchi a #domenicain, intanto la Venier va da Fazio. Non ci sarà… - Torakjkj : RT @rightwatcher987: @Torakjkj Ricordiamo anche che la Balivo disse su Diletta Leotta ospite a Sanremo: 'Non puoi parlare di violazione del… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Niente ferma, tranne la! Lacatanese condivide sui social uno scatto in cui nonostante il malessere fisico è meravigliosanel tran tran dei suoi mille impegni quotidiani è “” da un piccolo imprevisto. La bellissimacatanese ha reso noto sui social di avere in queste ore laalta ed ha pubblicato uno scatto in cui si mostra a casa con un termometro in mano. Il particolare notato dai follower è solo però uno: la 26enne è sempre meravigliosa,in cui è in preda alla!L'articolo, lacon il termometro! SPORTFAIR.