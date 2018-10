' Difesa sempre legittima' | per il Senato è ok

F1 - Vettel e la ‘Difesa’ social di Hamilton : “il rispetto c’è sempre stato malgrado siamo diversi” : Il pilota tedesco si è soffermato sia sulle parole di Hamilton che sul momento della Ferrari, auspicando di tornare al livello di inizio stagione Rinviare i festeggiamenti di Lewis Hamilton, è questo l’obiettivo di Sebastian Vettel in vista del Gp di Austin, quart’ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Photo by JOHN THYS / AFP Ricucire il gap dal britannico rappresenta un’impresa davvero titanica, per questo ...

La Difesa non è sempre legittima - anche con la nuova legge : Si può sparare ad un ladro che entra dentro casa? Ora il disegno di legge sulla legittima difesa apporta una modifica al...

Via libera alla riforma della Legittima Difesa : sarà sempre presunta - anche in caso di "grave turbamento" : Legittima difesa sempre presunta, riconosciuta anche se si è in uno stato di "grave turbamento", e che scatti anche senza la minaccia vera e propria di un'arma. Fermo restando il principio di proporzionalità. Questo, in sommi capi, il contenuto del testo base sulla riforma della Legittima difesa, approvato dalla commissione Giustizia del Senato con una sola modifica durante l'esame degli emendamenti.Il testo passerà ...

Legittima Difesa - pronto il testo : in casa propria è sempre ammessa : La via della Lega per far arrivare in porto la legge sulla Legittima difesa passa da un 'sempre'. Un avverbio aggiunto all'articolo 52 del codice penale, con l'obiettivo di mantenere quel principio di ...

Decreto sicurezza - hanno paura 2 italiani su 3. "Difesa sempre legittima" : Il sondaggio: il 73% ritiene giusto usare le armi contro i banditi. A essere considerati più pericolosi sono gli immigrati dell'Est Europa

L’era del Terabit : soluzioni di Difesa contro attacchi DDoS sempre più imponenti : “Da tempo, gli esperti di sicurezza informatica assistono con apprensione alla diffusione di attacchi DDoS di crescente volume e frequenza. A fronte di migliaia di attacchi sferrati continuamente in ogni parte del mondo, le grandi organizzazioni hanno dovuto rafforzare le proprie difese contro eventi che, in molti casi, possono anche assumere una frequenza quotidiana. Nell’ultimo NETSCOUT Threat Intelligence Report, i nostri ricercatori ...

I timori Giancarlo Caselli : "Con la Difesa legittima sempre si imbocca una strada pericolosa" : "Parlare di difesa legittima sempre significa imboccare una strada pericolosa". Giancarlo Caselli non nasconde i suoi timori per il disegno di legge sulla legittima difesa depositato al Senato, sostenuto con forza dal vice premier leghista Matteo Salvini. L'ex procuratore capo di Palermo, in un'intervista al Corriere della Sera, difende la normativa attuale."La legittimità della difesa non può presumersi sempre. In uno Stato civile ...

Salvini denuncia "l'invasione di campo" dell'Anm : "Difesa è sempre legittima" : Di nuovo polemica tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e i magistrati. Il presidente dell'Anm, Francesco Minisci, ribadisce le critiche sul ddl sulla legittima difesa ed esprime anche preoccupazione per "una eventuale 'liberalizzazione' della vendita di armi", provocando l'immediata reazione del segretario leghista, che parla di "invasione di campo".Dopo che nelle scorse settimana lo scontro si era concentrato sull'indagine promossa ...

