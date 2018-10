Diamanti | rubini | smeraldi o zaffiri? Tu di che pietra sei?

vanityfair

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) In questo tourbillon di matrimoni a cui le cronache degli ultimi tempi ci hanno abituato siamo letteralmente rimasti abbagliati da tiare, orecchini, bracciali e ancora prima da costosissimi e scintillanti anelli di fidanzamento. Ora che l’altare è tornato di moda rimaniamo a bocca aperta di fronte allo sfoggio indiscriminato di pietre preziose da parte di altezze reali, dive di Hollywood, it girl, socialite e influencer che fanno a gara a chi ce l’ha più grosso (il brillocco), e noi che sgraniamo le immagini sugli schermi dei device non possiamo che notare le nostre dita sguarnite o semmai modestamente ornate, rispetto alle loro ovviamente. LEGGI ANCHEEugenie di York: a sorpresa il suo abito da sposa è firmato Peter Pilotto Tuttavia non occorre sposarsi per indossare un bel gioiello: le attrici sul red carpet non dimenticano mai di abbinare all’abito da sera una parure che illumini e ...