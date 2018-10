Di Maio - spread 400? Storia non con i se : ANSA, - ROMA, 24 OTT - "Noi andiamo avanti con la manovra, la Storia non si scrive con i se". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio all'uscita di Montecitorio, a chi gli domanda di eventuali ...

L'altalena dello spread e la prospettiva di una manovra che aumenta il debito pubblico è un rischio per il sistema bancario italiano e specialmente per le banche più esposte sui titoli di stato. Di questo sembra essersi accorto anche Luigi Di Maio. "Per ora teniamo sotto controllo gli istituti di credito"

Manovra - Di Maio : 'Spiegheremo a Ue ragioni del 2 - 4%'. Spread in calo - : Il vicepremier apre a Bruxelles nel giorno in cui il governo dovrà rispondere alla lettera di richiamo sulla Manovra . E assicura: "Con Salvini lealtà". Dai mercati risposte positive: in apertura il ...

Di Maio : cambiamo Ue - non sentiremo oggi giorno parlare di spread : Roma, 21 ott., askanews, - 'Nel 2019 cambieremo l'Europa e finalmente no sentiremo più parlare tutti i giorni di spread e deficit. Io non dico che quelle cose non siano importanti ma quelle persone ...

Salvini : domani sarò a Roma - basta litigiToninelli : lui e Di Maio si vedrannoLo spread sale ancora : arriva a 340 punti : Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, a Di Maio: "La manina è M5s". Moscovici: "Fare debito è la spesa più stupida che esista".

La "manina" di Di Maio spinge in alto lo spread : Milano. Dopo l'ennesimo tonfo di ieri (il Ftse Mib ha perso l'1,3 per cento), Piazza Affari si appresta a vivere una nuova seduta altalenante con gli indici che aprono in territorio positivo ma in un clima di permanente incertezza per gli investitori. Lo spread ha ricominciato a correre, raggiungend

Notizie spread ultima ora - aggiornamento in tempo reale : spread sotto quota 300. Di Maio replica a Juncker : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Di Maio assicura : problema Spread 'non durerà' : Sotto il 3% del Pil, ha detto ieri sera il ministro dell'Economia Giovanni Tria , 'non c'è eccesso di deficit'. 'L'idea che con questa manovra si voglia far saltare l'Europa' è insensata, secondo il ...

Lo spread cala. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri e scende presto sotto quota 300. Scende anche il rendimento del btp decennale sotto il 3,5% per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% per poi accelerare sopra l'1%.C'era attesa per la reazione dei mercati all'approvazione del ...

Spread - il differenziale Btp-Bund sopra quota 300. Di Maio : "Noi promossi dai cittadini" : Dopo l'avvertimento di Fitch, il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi apre in rialzo. Ma il governo fa spallucce...

Conte : 'Spread scenderà'. Di Maio : 'Fitch? Bene - ha promosso altri governi e ora boccia noi' : 'Non consideriamo assolutamente questa possibilità perché conosciamo così Bene i fondamentali della nostra economia e sappiamo che gli operatori sono persone che investono conoscendo e quando conosceranno la nostra manovra siamo assolutamente fiduciosi che tutto lo spread potrà scendere e sarà tutto sotto ...

Spread risale a 297 - Di Maio : tifo su 400 per terrorizzare i cittadini : Milano vira in negativo con Wall Street e chiude a -1,71%. Salvini: "Tiro dritto, la manovra non cambia". Asta Bot a 1 anno, tasso più che raddoppiato a 0,949% Manovra da 36,7 miliardi, 22 in deficit,.

Manovra. Di Maio : "O facciamo un atto di coraggio - o andiamo a casa. C'è chi tifa per spread a 400" : E prosegue: "Sono stato in Germania lunedì, ho parlato con il ministro dell'Economia tedesco e loro sono stati corretti. Non ho visto nessuno del governo tedesco intervenire a gamba tesa contro ...

