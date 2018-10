Desiree | Salvini ritorna a San Lorenzo e lascia un rosa rossa

Desirée - il quartiere San Lorenzo si divide all'arrivo di Salvini : Clima infuocato a San Lorenzo aIl'arrivo del ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita nel quartiere romano per il caso Desirée. Il leader della Lega è stato accolto da un corteo di oppositori, ...

Morte Desirée - fischi e applausi per Salvini a San Lorenzo : "Sciacallo". Lui : "Tornerò con la ruspa" : Il vicepremier rinuncia a visitare lo stabile dove la sedicenne è stata trovata morta. Striscioni dei residenti: "No a passerelle elettorali". Ma c'è anche gli chiede di tornare: "Salvace da 'sta giungla". E lui annuncia il piano sgombero

Desirée Mariottini - Salvini : “Nei prossimi mesi un piano straordinario di sgomberi. Stabili occupati da 5 - 10 - 20 anni” : “Nei prossimi mesi faremo un piano straordinario di sgomberi“. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini giunto, tra le contestazioni, in visita allo stabile abbandonato di via dei Lucani dove è stata trovata morta la sedicenne Desirée Mariottini. “A Roma come nel resto d’Italia – ha aggiunto – senza creare scontro sociale, nei prossimi mesi avremo un piano straordinario di sgomberi nel ...

