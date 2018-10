Desirée | Salvini a San Lorenzo | applausi e proteste | «Basta buchi neri»

Desirée Mariottini - Salvini : “Uccisa in centro. Non possono esserci buchi neri”. Raggi : “La Lega non conosce la Capitale” : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...