Desirée | morta a 16 anni | “Drogata e violentata”|Misteri Svolta nelle indagini | sotto

Desirée - morta a 16 anni : "Drogata e stuprata dal branco ora in fuga" : Non è stato un "normale" caso di overdose la morte di una ragazza avvenuta in uno stabile occupato a Roma, a San Lorenzo, nella notte tra venerdì e sabato: la procura indaga per omicidio e stupro. Arriva Salvini, le reazioni del mondo della politica

“Stuprata e poi soffocata”. Così è morta Desirée : caccia al branco a Roma : Tre parole che un genitore non vorrebbe, e non dovrebbe, mai sentire: drogata, violentata, uccisa. La vita di Desirée Mariottini, studentessa, 16 anni, un arcobaleno di lunghe treccioline lungo il bel viso, sarebbe stata spezzata senza pietà da un gruppo di africani. Tre o quattro, ancora non è chiaro. Come non è ancora definita l’origine del dece...

Il giallo di Desirée - morta a 16 anni drogata e violentata in un palazzo occupato a Roma : Le indagini sono in corso. La polizia sta ascoltando un testimone straniero che era nel locale e che poi ha chiamato inutilmente un'ambulanza. La ragazza sembra stesse cercando di recuperare un tablet. Secondo le risultanze dell'autopsia la ragazza sarebbestata violentata da pIù persone e poi uccisa

