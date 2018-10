Desirée Mariottini | Salvini contestato a S Lorenzo | “Sciacallo” Per il ministro anche

Salvini a San Lorenzo dopo la morte di Desirée Mariottini - applausi e insulti. E lui non entra nel palazzo occupato : «Torno con la ruspa» : Il ministro davanti allo stabile abbandonato dove è morta la 16enne di Cisterna di Latina. C’è chi gli urla «sciacallo», lui non visita l’edificio

Desirée Mariottini - Salvini : “Nei prossimi mesi un piano straordinario di sgomberi. Stabili occupati da 5 - 10 - 20 anni” : “Nei prossimi mesi faremo un piano straordinario di sgomberi“. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini giunto, tra le contestazioni, in visita allo stabile abbandonato di via dei Lucani dove è stata trovata morta la sedicenne Desirée Mariottini. “A Roma come nel resto d’Italia – ha aggiunto – senza creare scontro sociale, nei prossimi mesi avremo un piano straordinario di sgomberi nel ...

Desirée Mariottini - Salvini : “No buchi neri in centro”. Raggi : “La Lega non conosce Roma”. Ministro contestato a S. Lorenzo : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il Ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...