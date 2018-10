Decreto Genova | deserti i banchi del governo e dell' opposizione

Decreto Genova : il commissario dovrà rispettare le norme antimafia - : Un nuovo emendamento, presentato dai due relatori di M5s e Lega, stabilisce che il sindaco Bucci sarà tenuto a conformarsi al codice antimafia nelle varie fasi: dalla progettazione alla ricostruzione ...

La voce della Politica Associazioni Ambientali su Decreto Genova. Art.41 si puo' inquinare per legge? : Con il Decreto-legge Genova , D.L. 109 del 28.9.2018, è stato inserito il controverso articolo 41 che innalza i limiti degli idrocarburi che possono essere smaltiti nei terreni. In sostanza il governo ...

Il Decreto Genova al rush finale. Cantone e il rischio infiltrazioni : «Intervenire subito»| : Il presidente Anac al Ducale: «Ho espresso perplessità che vanno nella logica collaborativa». Cozzi: «In via Perlasca rimozione controllata dei resti»

PONTE MORANDI - Decreto Genova DOMANI ALLA CAMERA/ Ultime notizie - Cozzi : “Nuovi avvisi di garanzia? Vedremo” : PONTE MORANDI, DECRETO GENOVA: verso il rush finale. L'esame del testo verso la CAMERA, oggi l'incontro tra Bucci e Cantone su rischio infiltrazioni mafiose nei cantieri.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:09:00 GMT)

Ponte Morandi - Cantone (Anac) : “Norme antimafia nel Decreto Genova per evitare problemi successivi” : “Pensare che esistano luoghi nel nostro Paese in cui la mafia è completamente estranea credo che sia un illusione che ormai nessuno coltiva davvero, le mafie e la cosiddetta ‘linea della palma’ si è molto alzata” così il presidente dell’Anac, autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, si è espresso oggi a Genova rimarcando le perplessità circa l’assenza di norme antimafia nel decreto Genova. Gli ambiti dei nuovi cantieri maggiormente a ...

Il Decreto Genova arriva al rush finale : Domani partirà l’iter per la conversione in legge. Incontro tra Bucci e il presidente Anac. Cozzi: «In via Perlasca rimozione controllata dei resti». Sul reperto 132: «Importante perché integro»

PONTE MORANDI - Decreto Genova VERSO IL RUSH FINALE/ Ultime notizie : scontro Toti-Toninelli su ricostruzione : PONTE MORANDI, DECRETO GENOVA: VERSO il RUSH FINALE. L'esame del testo VERSO la Camera, oggi l'incontro tra Bucci e Cantone su rischio infiltrazioni mafiose nei cantieri.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:01:00 GMT)

Decreto Genova - dopo gli idrocarburi anche la diossina nei fanghi sui terreni agricoli : Oggi alla Camera dei Deputati (in Commissione Ambiente) tenteranno di far passare una norma pericolosa che consentirà di spandere nei terreni fanghi con elevatissime concentrazioni di diossina. dopo gli idrocarburi nel Decreto Genova, ci infilano anche la diossina. Proprio così. La cosa è stata già segnalata dai Verdi. Ma occorre ritornarci perché l’allarme è più che fondato alla luce del disastro ambientale avvenuto a Taranto a causa ...

Ponte Morandi - Decreto Genova al rush finale/ Ultime notizie - incontro Bucci-Cantone su tema norme antimafia : Ponte Morandi, decreto Genova: verso il rush finale. L'esame del testo verso la Camera, oggi l'incontro tra Bucci e Cantone su rischio infiltrazioni mafiose nei cantieri.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Il Decreto Genova arriva al rush finale : Domani partirà l’iter per la conversione in legge: 600 emendamenti. Toninelli: «L’opera avrà il sigillo dello Stato». Toti replica: «Proclami sovietici»

Terremoto - Morgoni boccia il Governo : «Nel Decreto Genova il nulla» : Hanno piegato il Terremoto a ragioni di convenienza politica. Se si vuole dare voce alle autonomie locali questo è un passo indietro». Terzo punto le misure economiche. «Avevamo proposto tra le ...

Slow Food Italia : «Decreto Genova - la norma sui fanghi mette a rischio la tutela del suolo» : «Lo spargimento di fanghi industriali sui terreni agricoli non ha nessun fondamento né nella tradizione agricola, né nella cultura rurale. Slow Food da anni lavora affinché le pratiche agroecologiche si diffondano sempre più capillarmente e pertanto auspica che il governo possa a breve intervenire per disciplinare la materia ponendo rimedio a quanto introdotto in maniera impropria nel “decreto Genova”»: così Giuseppe Orefice, a nome del comitato ...

Quella manina che ha aumentato i limiti sulla concentrazione di idrocarburi nel Decreto Genova : Quante manine ci sono in questo Governo? Oltre a Quella sabotatrice del Dl fiscale ce n'è forse stata un'altra che ha "inquinato" il contenuto del decreto Genova?Quel che appare chiaro è che il Governo del cambiamento non ha, per il momento, cambiato alcune brutte abitudini della politica italiana, come Quella di inserire, in modo subdolo, nei Decreti riguardanti una certa materia, altre norme che poco hanno a che fare con ...

Decreto fiscale - dalla rottamazione ter al fondo per il porto di Genova. Cosa contiene la norma oltre alla “manina” : Condono fino a 100mila euro “per singola imposta e per periodo di imposta e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato” pagando il 20% del non dichiarato, in 5 anni, senza sanzioni e more. Con tanto di giallo sulla manina che ha inserito l’impunibilità per gli evasori. rottamazione ter, stralcio dei debiti fino a mille euro per “ripulire” i conti pubblici, sconti per chiudere le controversie tributarie in funzione del ...