Decreto fisco | in Gazzetta condono | rottamazione ter | sconto sulle liti fiscali e

Via libera al Decreto fiscale : ecco come i contribuenti potranno condonare debiti con il fisco : Via libera al decreto fiscale. Che cosa contiene esattamente il testo di legge approvato ieri sera dal Quirinale? All'interno del decreto fiscale ci sono tutte le norme relative al condono fiscale di cui potranno usufruire numerosi contribuenti. Vediamo quali vantaggi potranno avere i contribuenti dall'approvazione della pace fiscale.Continua a leggere

Decreto fiscale - definizione agevolata liti col Fisco : come funziona : Il Decreto fiscale prevede nell’ambito delle cosiddette “Disposizioni in materia di pacificazione fiscale” prevede varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco. In particolare, è prevista la definizione agevolata dei carichi delle controversie tributarie nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, degli atti del procedimento di accertamento, degli atti dei procedimenti verbali di contestazione e dei ...

Dl fisco - Conte : “Evitiamo equivoci. Nel Decreto nessuna causa di non punibilità” : “A scanso di equivoci abbiamo anche valutato che tutto sommato poteva prestarsi a equivoci qualche causa di non punibilità, che avrebbe consentito di stimolare contribuenti ad aderire ma avrebbe dato un segnale di fraintendimento, quindi non ci sarà nessuna causa di non punibilità”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Cdm che ha approvato di nuovo il decreto fiscale collegato alla manovra. L'articolo Dl ...

Decreto fisco - fonti Lega : Concluso il Consiglio dei ministri - c'è l'accordo sul decreto : C'è l'accordo sul decreto fiscale tra M5s e Lega. È quanto riferiscono fonti leghiste al termine del Consiglio dei ministri.

Decreto fisco - c’è l’accordo M5s-Lega in Consiglio dei ministri : via il condono tombale e lo scudo penale : Via il condono tombale e lo scudo penale: il Consiglio dei ministri, seppur con tempi più lunghi rispetto ai pronostici della mattina, ha confermato il ritrovato feeling di maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Lega. Tradotto: accordo raggiunto sul Decreto fisco dopo circa tre ore di riunione. È quanto filtra da fonti di maggioranza pentastellate. l’accordo, si apprende ancora, prevede lo stralcio del cosiddetto “scudo penale” e della ...

Decreto fisco - al via il Consiglio dei ministri all’insegna della pace ritrovata tra Salvini e Di Maio : È iniziato con due ore di ritardo, è stato preceduto da un vertice tra il premier e i vicepremier, ma soprattutto da un abbassamento dei toni sintomo di una pace ritrovata. Il Consiglio dei ministri che servirà a riscrivere il Decreto fisco e ad eliminare il condono tanto criticato da 5 Stelle non sarà più un gabinetto di guerra. Lo si è capito sin dalle prime dichiarazioni di giornata, con Salvini e Di Maio che hanno cambiato il registro della ...

Convocato il Cdm per chiudere il caso sul Decreto fisco : Roma, 20 ott., askanews, - 'Stavolta voglio una copia del decreto'. 'Gliene daremo due, così non sbaglia'. Parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che stamani, prima del Consiglio dei ministri, che ...

Dl fisco - Salvini : "Il Decreto resta così com'è" : "Lo conoscevano tutti", conferma anche un membro del governo, il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia.

Dl Fisco - Salvini gela M5s : 'No nuovo Cdm - il Decreto resta così' : Garavaglia: "Non sono io la manina" - Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia della Lega, parlando del caos sul dl fiscale ha negato di non essere lui la "manina". "Tutti - ha spiegato - ...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il Decreto resta così" | Ma Fraccaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

