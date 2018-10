De Laurentiis : "Col Psg mai parlato di Cavani. Lo scudetto? Si decide nelle ultime 8 giornate". L'abbraccio tra i due prima della partita : Il presidente: "La sfida col Psg mi intriga, contro di noi sempre avversari 'cazzuti'. Ai sorteggi siamo sfortunati"

PSG-Napoli - De Laurentiis pronto allo spettacolo : “sarà una bella partita a scacchi” : PSG-Napoli, De Laurentiis crede nell’impresa della sua squadra, con Ancelotti in panchina è davvero tutto possibile “Non è una partita decisiva, è una vera partita da affrontare come una giocata a scacchi: va pensata, meditata e verificata in campo, bisognerà avere le idee chiare perché sarà una partita vera a tutti gli effetti“. E’ il pensiero del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla vigilia del match ...

Il calciomercato del giorno – Napoli - De Laurentiis pronto ad investire 100 milioni per 4 colpi : Il calciomercato del giorno – Il Napoli sta disputando una stagione molto importante tra campionato e Champions League, il tecnico Carlo Ancelotti è riuscito almeno per il momento a non far rimpiangere Maurizio Sarri, impresa non di certo facile. In campionato gli azzurri sembrano l’unico club in grado di tenere il passo della Juventus, in Champions League la qualificazione è apertissima con la squadra di Ancelotti che potrebbe ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : 100 milioni per colpi da Genoa - Torino e Cagliari [FOTO - NOMI e DETTAGLI] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Napoli vincente anche col “maxi-turnover” : il metodo Ancelotti paga - accontenta De Laurentiis ed oscura Sarri : Il metodo Ancelotti e la sua gestione della rosa, sono completamente opposti rispetto a quanto visto a Napoli durante la precedente gestione di Maurizio Sarri Il Napoli vince e continua a convincere grazie alla cura Ancelotti. Il tecnico sta mettendo in pratica ciò che De Laurentiis chiede da tempo: bel calcio, utilizzando tutta la rosa messa a disposizione dal patron partenopeo. Così Ancelotti sta eseguendo, portando a casa applausi e ...

Bari - consegnato lo stadio San Nicola al presidente De Laurentiis : Effettuato il passaggio di consegne che lascia alla società SSC Bari lo stadio San Nicola. La convenzione - valida fino al 31 dicembre - verrà prorogata. L'articolo Bari, consegnato lo stadio San Nicola al presidente De Laurentiis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DE MAGISTRIS - "NAPOLI IN CHAMPIONS A BARI? ASSURDO"/ Pure Decaro frena De Laurentiis : "San Nicola inagibile" : De Laurentiis, "Porto il Napoli a giocare a Bari in CHAMPIONS". Ultime notizie, il presidente partenopeo rivela: "Insigne via per 200 milioni. Su Sarri..."(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Il “sogno” di De Laurentiis si spegne sul nascere : niente Champions a Bari - il San Nicola non ha l’agibilità UEFA : De Laurentiis ha “minacciato” di spostare le partite del Napoli di Champions League al San Nicola di Bari, ma non potrà farlo Aurelio De Laurentiis intende spostare le partite di Champions League del Napoli in quel di Bari (QUI L’INTERVISTA), ma non potrà farlo a causa della mancata agibilità UEFA dello stadio San Nicola. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha spento sul nascere l’idea ...

Ag. Zola : 'Ferlaino e Moggi decisero di venderlo. Sarri-De Laurentiis? Colpe e ragioni ad entrambi' : Gianfranco gli sta spianando una serie di spigoli che è normale trovare quando lavori in un certo mondo, che ha una certa cultura. Sarri lo sta impressionando, lo considera davvero un fenomeno. ...

Sampdoria - Ferrero : “De Laurentiis sta facendo miracoli” : “De Laurentiis è il piu’ importante, Ancelotti il miglior allenatore e perdere con la Sampdoria fa pensare. Non mi toccate Aurelio che è un grande, ma non ho parlato con lui dopo il match di Marassi”. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, torna sulla netta vittoria dei blucerchiati contro il Napoli. “Quagliarella ha tanto da raccontare e Napoli ha avuto la fortuna di averlo nel momento migliore, ma poi lo ...

Bari - colpo Floriano per De Laurentiis : Roberto Floriano è pronto a diventare un calciatore del Bari. Come riporta Sky Sport , nella giornata di domani l'attaccante esterno nato 32 anni fa in Germania ma di passaporto italiano risolverà il suo contratto con il Foggia e nella giornata di martedì firmerà il nuovo ...

Bari - ecco il colpo in attacco per De Laurentiis : colpo in attacco per il Bari targato De Laurentiis : come riferito da Sky Sport è in arrivo Demiro Pozzebon , centravanti classe '88 che si è svincolato dal Catania .

De Laurentiis : “Il San Nicola vale 100 volte il San Paolo - magari averlo a Napoli” : Dalla conferenza stampa pre-inizio stagione del Bari, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del Napoli In vista dell’inizio della nuova stagione di Serie D, che vedrà protagonista anche il suo Bari, in conferenza stampa ha parlato Aurelio De Laurentiis. Diversi gli argomenti trattati dall’imprenditore romano, che tra le altre cose ha parlato anche di Napoli. Si inizia però con il Bari, con Luigi De Laurentiis che vestirà i panni di presidente: ...

De Laurentiis attacca : “Il San Nicola vale 100 volte il San Paolo” : "Avessimo noi un primo cittadino così a Napoli", ha detto De Laurentiis: continua lo scontro con il Comune di Napoli anche per lo stadio. L'articolo De Laurentiis attacca: “Il San Nicola vale 100 volte il San Paolo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.