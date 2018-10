De Laurentiis “bene Gravina | ora riforme”

calcioweb.eu

"è la scelta giusta, conosce il mondo del calcio e soprattutto non guarda al passato ma al futuro. Con lui ci siamo subito capiti, ha presentato un piano molto completo e complesso". Così il presidente del Napoli, Aurelio De, dopo l'elezione di Gabrielea nuovo presidente della Federcalcio. "Bisogna anche considerare che ha un mandato di due anni, poi ci sarà una nuova elezione e se farà bene, come sono convinto, sicuramente poi avrà un altro quadriennio per modificare ampiamente questo modello del calcio – aggiunge il patron azzurro -. Bisogna fare una rivoluzione e mi auguro chenei prossimi due anni riesca a rimediare, la sua forza è di far fare al Governo immediatamente delle riforme sostanziali".