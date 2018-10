De Grauwe | ‘Commissione Ue dovrebbe accettare cambiamento democratico in

Blastingnews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) 2 Poche ore prima che arrivasse la bocciatura di Bruxelles nei confronti della manovra del governo italiano, l’economista belga Paul De, professore di Economia politica europea alla London School of Economics LSE, ha pubblicato un post sul suo blog Ivory Tower, spiegando le ragioni per cui la Commissione europeaessere più flessibile nei confronti del governo italiano. Commissione Ue e legittimita' politica Dalla crisi di debito dell’eurozona nel 2010, la Commissione europea ha acquisito maggiori poteri di supervisione e controllo dei budget nazionali. Questo per volonta' dei paesi creditori, desiderosi di imporre una rigorosa disciplina per regolamentare la spesa pubblica dei paesi debitori, come Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo. Secondo De, le nuove responsabilita' assunte dalla Commissione creano però un problema di legittimita' ...