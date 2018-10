Dame la mano nuovo spettacolo Herrendorf

Manovra - Giorgetti : «Niente pensioni d’oro nel Dl fiscale. Sulle cose fon Dame ntali chiudiamo stasera» : Il Consiglio dei ministri è stato convocato con all’ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. Si terrà dopo il vertice a Palazzo Chigi sul decreto fiscale alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Giorgetti : « Sulle cose importanti chiudiamo stasera, ma le pensioni d'oro non sono nel decreto fiscale»...

Draghi : ‘Per Paesi ad alto debito fonDamentale seguire patto di Stabilità’. Fmi : ‘Manovra va contro i nostri consigli’ : Il presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo a Bali durante i meeting annuali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, ha avvertito che “nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio”. Poul Thomsen, a capo del Dipartimento europeo del Fmi, ha poi chiamato in causa esplicitamente l’Italia che la ...