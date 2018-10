Dal clima alla società e alla mente | i ' cambiamenti' al centro del Festival della scienza

Clima : Patrimonio Unesco minacciato Dal mare : Un'analisi su 49 siti vicini alle coste del Mediterraneo rivela molti rischi per inondazioni ed erosione. Venezia e Ferrara tra quelli più in pericolo

Germania - doccia fredda Dal clima di fiducia degli investitori : Roma, 16 ott., askanews, - Pesante ripiegamento del clima di fiducia degli investitori in Germania. L'indice elaborato dalla società di ricerche Zew è ripiombato ai minimi dall'agosto del 2012, come ...

Ambiente : alghe “sosia” 3D per studiare i fonDali marini colpiti Dal cambiamento climatico : alghe artificiali “sosia” di una specie chiave del Mediterraneo potrebbero essere utilizzate come strumenti di “restauro” degli ecosistemi naturali compromessi dal cambiamento climatico. È quanto emerge dai primi risultati del progetto “Will coralline algae reef mitigate climate change effects on associated fauna?” condotto da ENEA con l’Università di Portsmouth e CNR. Dopo essere state progettate, stampate in 3D e trapiantate sui fondali della ...

Clima : 2018 da record - tra gli anni piu' caldi Dal 1800 in Italia! I dati del CNR : Anche settembre troppo caldo per l'Italia, 2018 tra i più caldi dal 1800. Lo confermano i dati del CNR. Clima / Che il 2018 fosse stato un anno particolarmente caldo lo si era già intuito ma ora...

Salute - Dal meteo ai cambiamenti climatici agli antibiotici : ecco tutti i motivi che spiegano l’aumento di allergie e asma : Secondo gli esperti, l’aumento delle temperature, gli uragani, le alluvioni e altri fattori stanno contribuendo ad un aumento di asma e allergie. I tassi di asma sono saliti del 12% nell’ultimo decennio e sono state documentate più allergie alimentari e altre sensibilità. Mentre gli esperti sono a lavoro per determinare le ragioni esatte di questo aumento, ecco diversi fattori principali. cambiamenti climatici e disastri naturali I cambiamenti ...

Ambiente : alghe 'sosia' 3D per studiare i fonDali marini colpiti Dal cambiamento climatico : ... per la condivisione delle conoscenze e dei dati, la connessione fra discipline e la disseminazione dei risultati della scienza. "Il Centro di Santa Teresa è parte della rete LTER grazie all'...

Clima : Genova e Milano tra le prime 10 grandi città europee più colpite Dal riscaldamento globale negli anni 2000 : Un’indagine realizzata dall’European Data Journalism Network (EDJNet), una piattaforma di giornalismo investigativo che riunisce 19 media europei, ha inserito Genova e Milano tra le prime dieci grandi città europee più colpite dal riscaldamento globale negli anni 2000. I capoluoghi di Liguria e Lombardia sono stati inseriti all’8° e 10° posto della graduatoria delle grandi città europee che hanno fatto registrare temperature ...

Summit per l’azione sul clima in California : un’ondata di nuovi impegni Dal basso per spingere i governi verso obiettivi più ambiziosi : A conclusione del Global climate Action Summit in California, i leader di moltissime aziende, le amministrazioni locali e la società civile hanno assunto oltre 500 impegni e concluso in atto nuovi e dettagliati piani comuni per ridurre le emissioni globali. Il vertice si è concluso con un appello ai governi affinché cresca l’ambizione delle politiche climatiche per garantire a tutti un futuro sicuro. “In questa settimana è cresciuto lo slancio ...

Lecce - Di Maio diserta l'iniziativa Cgil. Landini lo accusa : "Preoccupato Dal clima su Ilva e Tap?" : Il vicepremier era atteso nel pomeriggio per le Giornate del Lavoro. "Credo che sia una perdita soprattutto per lui: non può fare a meno di lavoratrici e lavoratori del Paese"

Riello - imprenditore : 'Terrorizzato Dal clima di odio sociale fomentato contro di noi che ricorda il brigatismo' : Giordano Riello è rappresentante di quinta generazione di una famiglia che da novant'anni si occupa di climatizzazione, Aermec, è stato presidente dei giovani imprenditori di Confindustria critica il ...

“CAPsizing. Per la resilienza climatica” : un progetto per sensibilizzare sulle opportunità offerte Dalla Politica Agricola Comune : Il prossimo 25 settembre Kyoto Club organizza il convegno di lancio di “CAPsizing – per la resilienza climatica” un progetto promosso dall’associazione con il contributo dalla Direzione Generale “Agricoltura e sviluppo rurale” della Commissione UE. L’obiettivo principale del progetto è quello di sensibilizzare i giovani agricoltori, gli studenti delle Facoltà e degli Istituti di Agraria e ...

Rivoluzione del clima e salute : passare Dalle parole ai fatti : Editoriale scienza 2008; Pannocchie da Nobel. Storia e storie di Barbara McClintock. Editoriale scienza 2012; Margherita Hack. Pan di stelle , curatore, . Sperling & Kupfer 2014; Rita Levi Montalcini ...

Clima : San Francisco capitale mondiale dell’ambiente Dal 12 al 14 settembre : Nella giornata di ieri decine di migliaia i cittadini statunitensi hanno manifestato dell’ambito di “Rise for Climate”, marciando per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sui rischi legati ai cambiamenti Climatici e chiedendo di puntare sulle energie rinnovabili. Trentamila persone erano presenti a San Francisco in attesa del Global Climate Action Summit: la città californiana si prepara a diventare la capitale ...