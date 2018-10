Cucchi | l' atto d' accusa del pm | Storia piena di falsi e prove inquinate

Caso Stefano Cucchi - inquinamento prove : l'atto fu modificato per ordine dall'alto - : Il responsabile dell'accusa, in apertura dell'udienza contro cinque carabinieri, parla della catena di comando che ha ordinato le modifiche dei documenti sullo stato del 31enne romano: "Questa storia ...

Pm al processo Cucchi : 'atto su stato di salute modificato dall'alto' : E' la conclusione di Giovanni Musaro in aula al processo ai cinque carabinieri accusati del pestaggio al geometra romano - 'Quello che ha detto il carabiniere Fancesco Di Sano nell'udienza del 17 ...

Il ministro Trenta si stringe attorno a Ilaria Cucchi : "Chi ha sbagliato pagherà" : Un incontro che difficilmente avrebbe potuto immaginare anche solo qualche giorno fa. Ilaria Cucchi è stata invitata al ministero della Difesa per confrontarsi direttamente con il comandante dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, e la ministra Elisabetta Trenta. Il confronto, definito "emozionante" da Trenta, è avvenuto nel cuore del potere militare italiano, al Circolo degli Ufficiali, tra quadri antichi, lampadari sontuosi, ...

[Il ritratto] Ha colpito la 'ndrangheta ed è stato brutalmente picchiato da un boss. Ecco chi è Musarò il magistrato che con il caso Cucchi ... : Ma cronaca, attualissima, di uno stato con il coraggio di processare lo stato. 14 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Ilaria Cucchi a Tgcom24 : voglio le scuse di chi ha fatto carriera politica su mio fratello : La sorella di Stefano attacca all'indomani della confessione del carabiniere che prese parte al pestaggio. Indagati altri due militari: uno sarà interrogato. Uno è il comandante della caserma di Tor Sapienza.

Caso Cucchi - chi è il carabiniere che ha rotto il silenzio : “Fatto il mio dovere”. Ma nel 2015 suggerì come eludere microspie : Negli ultimi anni si è rifugiato a Brindisi, la sua città, cercando un po’ di tranquillità dopo la sospensione dal servizio seguita all’indagine. E nel centro della città, giovedì pomeriggio, era in giro con amici per un caffè mentre le sue parole messe nero su bianco davanti al pm Giovanni Musarò certificavano pubblicamente quello che la famiglia di Stefano Cucchi aveva sempre immaginato: il geometra venne picchiato dopo ...

Caso Cucchi - il carabiniere Francesco Tedesco : 'Sono rinato - ho fatto il mio dovere' - : Così il militare dopo la svolta nel processo per la morte del geometra romano, avvenuta con le sue accuse ai colleghi Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo. Tedesco, al momento sospeso dal ...

Cucchi : Tedesco - rinato - fatto mio dovere : ANSA, - ROMA, 12 OTT - "Sono rinato. Ora non mi interessa nulla se sarò condannato o destituito dall'Arma". Sono le parole che Francesco Tedesco ha affidato ieri al suo avvocato, Eugenio Pini, dopo la ...

Stefano Cucchi - nove anni fa la denuncia della famiglia. La prima pagina del Fatto del 30 ottobre 2009 : Quasi nove anni fa, il 30 ottobre 2009 il Fatto Quotidiano fu il primo giornale a pubblicare le foto del cadavere di Stefano Cucchi diffuse dalla famiglia. Stefano era morto il 22 ottobre, ma solo la tenacia della famiglia portò a parlare di lui. Il primo articolo, qui sotto, il 28 ottobre. Sei giorni dopo la morte di Stefano la famiglia sceglie di parlare. Due giorni dopo il caso esplode, con la pubblicazione delle immagini. Come scrisse ...

Riccardo Casamassima - il carabiniere che ha fatto riaprire l'inchiesta su Cucchi : "Mi è venuta la pelle d'oca a sentire la notizia" : "Immensa soddisfazione, la famiglia Cucchi ne aveva diritto". Lo ha detto Riccardo Casamassima, l'appuntato dei carabinieri che con la sua testimonianza fece riaprire l'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, commentando la notizia secondo cui uno dei carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio. "Mi è venuta la pelle ...

Il film su Cucchi conquista tutti : "Devastante - asfissia senza ricatto. Borghi sublime" : Nel giorno del rilascio del film "Sulla mia pelle", i commenti di chi l'ha guardato possono essere riassunti in due soli aggettivi: devastante e sublime. "Devastante" per una pellicola che colpisce con violenza, limitandosi a raccontare i fatti. "Sublime" per l'interpretazione di Alessandro Borghi, che ha vestito i panni di Stefano Cucchi con una credibilità tale da far dimenticare di trovarsi di fronte a un film e non a un ...

"Ilaria Cucchi ha fatto i soldi sulla morte del fratello". Il poliziotto-hater Mauro Maistro rischia il posto : Nel mirino di Mauro Maistro ci sono finiti in molti: morti, migranti, ragazzine stuprate, istituzioni. E ora, il poliziotto in servizio al commissariato di Adria, rischia il lavoro per i suoi post offensivi pubblicati su Facebook. "sulla pelle dei poveri diavoli che hanno avuto la sfiga di incrociarti loro malgrado", scrive pubblicando un articolo sul film "sulla mia pelle", dedicato agli ultimi giorni di Stefano Cucchi. "Ci fanno i soldi ...