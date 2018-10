Cucchi | carabiniere intercettato | ' Magari morisse' | altri 5 militari indagati

Cucchi - spunta l'intercettazione choc del carabiniere : «Magari morisse» : spunta una frase choc nei nuovi atti istruttori depositati oggi dai pm per le nuove indagini sulla morte di Stefano Cucchi. «Magari morisse, li mortacci sua», afferma un carabiniere: si...

"Magari morisse" : la frase shock del carabiniere intercettato su Stefano Cucchi : "Magari morisse, li mortacci sua oh". Con queste parole un carabiniere, che secondo gli atti depositati dal pm Musarò sarebbe l'appuntato Vincenzo Nicolardi, si riferì a Stefano Cucchi mentre parlava col capoturno della centrale operativa del comando provinciale di Roma, nel corso di alcune comunicazioni (intercettate) radiofoniche e telefoniche intercorse tra le 3 di notte e le 7 del mattino del 16 ottobre 2009, giorno ...

Caso Cucchi - c'è un altro carabiniere indagato per falso : C'è il primo ufficiale dei carabinieri indagato nel nuovo filone di indagine per la morte di Stefano Cucchi. Si tratta del tenente colonnello Luciano Soligo che nell'ottobre del 2009 era comandante della compagnia Talenti Montesacro. Si tratta della terza iscrizione nell'indagine, avviata nel giugno scorso, dove si procede per il reato di falso. Con Soligo nei giorni scorsi sono stati iscritti nel registro degli indagati anche il ...

