Cucchi | altri sei indagati Frase shock di un carabiniere intercettato | ' Magari morisse'

Cucchi - carabiniere intercettato : 'Magari morisse' - altri 5 militari indagati : "Magari morisse, li mo****ci sua". Con queste parole a dir poco crude, uno dei carabinieri imputati nel processo Cucchi bis, Vincenzo Nicolardi, si riferiva a Stefano Cucchi il giorno dopo l'arresto del giovane, fermato a Roma nell'ottobre del 2009 e incarcerato perché accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Le dichiarazioni del carabiniere risultano depositate negli atti processuali dal pm Giovanni Musarò. Nel testo del documento sono ...

Ilaria Cucchi : "Dal generale 45 minuti di sproloquio contro Casamassima e gli altri". Trenta lo difende : "Dal generale Nistri mi sarei aspettata non dico delle scuse, perché avrebbe potuto essere per lui troppo imbarazzante, ma certo non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco, gli ...

Morte Stefano Cucchi - Matteo Salvini : “Si processa rispettando legge - non in altri modi” : Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto ancora una volta sul caso Cucchi da Ala, in Trentino, dove si trova in tour elettorale. Rivolgendosi alla sorella Ilaria, ha detto: "Le porte del ministero degli Interni sono aperte alla famiglia di Stefano e a 60 milioni di italiani per bene. Se qualcuno invece preferisce fare polemiche e attaccare un ministro e centinaia di agenti sono sue scelte".Continua a leggere

Stefano CUCCHI, INDAGATI ALTRI 3 CARABINIERI: Ultime notizie, svolta dopo la confessione di Francesco Tedesco sul PESTAGGIO. Tutti i depistaggi nell'inchiesta interna dopo l'arresto

Processo Cucchi : altri militari dell'Arma indagati : Sono accusati di falso per aver modificato le note di servizio. Nell'inchiesta emergono intimidazioni e depistaggi. Il Comandante generale: 'Forse si è aperto uno spiraglio di luce' -

