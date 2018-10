Crollo scala mobile | Raggi | ' Due anni fa stanziati 18 milioni per interventi urgenti'

Crollo scala mobile a Roma. Tifosi russi precisano : “Non saltavamo” : ROMA-CSKA MOSCA- Ha rischiato di essere un bagno di sangue l’incidente che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha coinvolto decine di Tifosi russi (e 2 italiani) nella fermata della Metro A di Roma, Repubblica. I video che stanno circolando ormai da ore sono diventati virali, e testimoniano quella che è stata una strage sfiorata. La […] L'articolo Crollo scala mobile a Roma. Tifosi russi precisano: “Non saltavamo” proviene da ...

Roma : 3 feriti Crollo scala mobile non sono in pericolo di vita : Roma – I tre feriti ricoverati al Policlinico Umberto I e rimasti coinvolti nel crollo della scala mobile della metro A alla stazione Repubblica, “sono in condizioni emodinamiche stabili e non sono in pericolo di vita”. Lo comunica, in una nota, il nosocomio capitolino. Il primo, un 33enne, e’ ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza dopo essere stato sottoposto a un intervento chiurgico urgente di controllo ...

Roma - Crollo scala mobile metro Repubblica : ecco la lastra della gamba amputata al tifoso del CSKA FOTO ESCLUSIVA : La FOTO della lastra del tifoso russo del CSKA Mosca al quale è stato amputato il piede, ieri sera, in seguito all'incidente sulla scala mobile della stazione della metro a...

Metro Roma - Crollo scala mobile. Cosa sappiamo finora? : Roma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a ...

Crollo scala mobile in metro a Roma : attesa per il video e le verifiche sugli impianti - : La procura e l'Atac indagano sulle cause dell'incidente. Tre le ipotesi: un cedimento, un guasto o un fattore esterno. Le testimonianze sembrano discordi, gli inquirenti aspettano le immagini delle ...

Crollo della scala mobile nella metro di Roma : "Strano incidente". I dubbi dei vigili sul disastro : Una superstite russa: non ballavamo sui gradini della scala mobile E mostra un video. Indagini sulla manutenzione. Raggi sul posto

Roma - cede scala mobile della stazione Repubblica : 24 feriti - gravi alcuni tifosi del Cska IL VIDEO DEL MOMENTO DEL Crollo : cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma. Sono 24 i feriti: uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del Cska che stavano...

Crollo metro - doppia inchiesta Atac e Procura. I testimoni : «Quella scala mobile faceva rumore» : Un'inchiesta interna di Atac e un'altra della Procura. Sono due le indagini aperte in seguito all'incidente della metro A a Repubblica. La scala mobile è stata sequestrata e i...

Roma-Cska - prime ipotesi sulle cause del Crollo della scala mobile : i tifosi hanno “influito” : Roma-Cska, caos nel pre-partita dal crollo della scala mobile nella metro Repubblica all’accoltellamento di un tifoso russo-- Roma, dopo una notte di incidenti si cerca di fare un po’ d’ordine in merito a quanto accaduto. Dapprima il crollo della scala mobile nella metro Repubblica che ha causato una ventina di feriti, poi l’accoltellamento di un tifoso fuori dallo stadio Olimpico. Parlando di quanto accaduto all’interno della metro, gli ...

Roma - cede scala mobile della stazione Repubblica : 24 feriti - uno grave. Sono tifosi russi del CSKA Mosca. Incastrati nelle lamiere IL VIDEO DEL MOMENTO DEL Crollo : cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma. Sono 24 i feriti: uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano...

Roma - città nel caos dopo il Crollo di una scala mobile nella metro : furiosi scontri - un tifoso accoltellato : E’ caos a Roma. dopo il crollo di una scala mobile nella metro che ha provocato decine di feriti, un tifoso russo è rimasto accoltellato e due contusi in scontri tra le tifoserie del Cska di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d’Aosta, vicino allo stadio olimpico. Le forze dell’ordine hanno fatto anche uso di idranti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Incredibile nella metro di Roma : crolla una scala mobile - tifosi russi ubriachi provocano il Crollo. Ecco le FOTO ed il VIDEO [LIVE] : 1/23 vincenzo livieri/LaPresse ...

Crollo scala mobile metro Repubblica : procura apre fascicolo per lesioni : La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al Crollo della scala mobile nella stazione metro Repubblica. I magistrati ipotizzano il reato di lesioni e sono in attesa...

Roma - cede la scala mobile in metro : il momento del Crollo : cede la scala mobile della metropolitana di Roma , nella stazione Repubblica, sotto il peso dei tifosi del Cska Mosca, impegnato nella partita di Champions League contro la Roma. Secondo le prime ...