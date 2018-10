Crollo ponte | caso sfollati verso la fine

Crollo ponte Morandi - sindaco Bucci : tirarlo giù prima di Natale - : Il primo cittadino e commissario per la ricostruzione a Genova ha fornito un calendario di scadenze per l'abbattimento di ciò che resta del viadotto: "Se cominciamo a dicembre abbiamo grandi ...

Crollo ponte MORANDI - TROVATO REPERTO CHIAVE : "TIRANTI CORROSI"/ Ultime notizie Genova - esaminato in Svizzera : PONTE MORANDI , TROVATO REPERTO CHIAVE del CROLLO . Ultime notizie Genova , perizia: il tirante che si è strappato era "in uno stato avanzato di corrosione"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Trovato il tirante che causò il Crollo del ponte Morandi : i cavi erano corrosi : Per gli investigatori è la dimostrazione che il cedimento è avvenuto per una rottura degli stralli e mostrerebbe un avanzato stato di corrosione dei cavi di acciaio. corrosione, secondo i militari ...