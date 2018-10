Crollo metro Roma | i gradini come tagliole | i feriti hanno lesioni gravi

Metro Roma - Crollo scala mobile. Cosa sappiamo finora? : Roma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a RepubblicaRoma, crolla scala mobile a ...

Crollo metro Roma - le prime ipotesi : E' ancora tutta da chiarire la dinamica del grave incidente avvenuto ieri sera sulla scala mobile della stazione metro Repubblica a Roma che ha provocato oltre 20 feriti, di cui alcuni in gravi ...

Crollo scala mobile in metro a Roma : attesa per il video e le verifiche sugli impianti - : La procura e l'Atac indagano sulle cause dell'incidente. Tre le ipotesi: un cedimento, un guasto o un fattore esterno. Le testimonianze sembrano discordi, gli inquirenti aspettano le immagini delle ...

Crollo della scala mobile nella metro di Roma : "Strano incidente". I dubbi dei vigili sul disastro : Una superstite russa: non ballavamo sui gradini della scala mobile E mostra un video. Indagini sulla manutenzione. Raggi sul posto

Crollo metro - doppia inchiesta Atac e Procura. I testimoni : «Quella scala mobile faceva rumore» : Un'inchiesta interna di Atac e un'altra della Procura. Sono due le indagini aperte in seguito all'incidente della metro A a Repubblica. La scala mobile è stata sequestrata e i...

