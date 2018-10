Crolla Wall Street | Nasdaq -4 | 4% | seduta peggiore dal 2011 Milano in rosso con banche

Wall Street Crolla - per il Nasdaq seduta peggiore dal 2011 : In un'intervista al Wall Street Journal, Trump si dice 'forse' pentito di aver nominato Powell, definito 'una minaccia' per la crescita dell'economia americana. Sono scontento, molto scontento con la ...

Dopo Wall Street Crolla anche Tokyo : il Nikkei perde il 3 - 89% - listini cinesi a -5% | Male anche Milano : Le tensioni commerciali tra Cina e Trump accentuano l'ondata ribassista iniziata in settimana sui titoli tecnologici quotati al Nasdaq. Giù in apertura anche i listini europei

L'onda di Wall Street sui listini : Crollano le Borse - Trump attacca la Fed. Italia : spread sopra 300 : MILANO - L'onda lunga delle vendite che ha travolto Wall Street nella serata di ieri si è propagata sui listini orientali e si affaccia anche sull'Europa. Milano avvia gli scambi perdendo l'1,3%, ...

Usa - Wall Street Crolla per le vendite sui titoli tecnologici e Trump accusa la Fed : “Penso che sia impazzita” : “Penso che la Fed stia commettendo un errore. Penso che sia impazzita“. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reagito così al tonfo di Wall Street che mercoledì ha chiuso la sua peggiore seduta degli ultimi otto mesi con il Dow Jones a -3,1%, l’indice Nasdaq a -4,08% e lo S&P 500 a -3,27%. Tutta colpa, secondo Trump, dei rialzi dei tassi decisi dalla banca centrale. “Sono fortemente in disaccordo con ...

Crollano le Borse asiatiche dopo Wall Street : Tokyo -3 - 9% - Shanghai -6% : L'ondata di vendite partita alla vigilia da Wall Street ha travolto anche i mercati asiatici. Oltre al tonfo dei tecnologici del Nasdaq, a favorire le vendite sono i timori per l'impatto della guerra commerciale Usa-Cina sui risultati delle aziende e la presa di coscienza dei mercati che è ormai terminata l'epoca delle politiche monetarie espansive. Pesano i commenti duri del presidente degli Usa Donald Trump sulla Fed e i troppo ...

Borsa : Europa al tappeto con Wall Street - a Milano - -1 - 7% - Crolla il lusso : L'Italia, inoltre, rimane ancora sorvegliata speciale, nel giorno in cui il ministro all'Economia, Giovanni Tria, ha di nuovo spiegato in Parlamento la manovra economica, sottolineando che il ...

TESLA / Sec annuncia azione legale contro Elon Musk : il titolo Crolla a Wall Street : Il Sec ha avviato un'azione legale contro Elon Musk, fondatore e Amministratore Delegato di TESLA. Nel mirino alcuni tweet fuorvianti: l'uomo ora rischia di essere rimosso dalla carica.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:43:00 GMT)

Tesla - Musk fuma marijuana in un video : i titoli Crollano a Wall Street : Tonfo a Wall Street per Tesla dopo che il suo fondatore e numero uno Elon Musk è stato ripreso mentre fuma marijuana e beve whiskey durante un'intervista su YouTube con il comico Joe Rogan. La bufera ...