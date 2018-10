Crisi a La prova del cuoco? Isoardi risponde a Clerici

Milan - prova di forza contro la Crisi : con il Sassuolo vince 4-1 : I rossoneri tornano al successo in casa degli emiliani grazie alle reti di Kessie, alla doppietta di Suso e al gol di Castillejo. Per i neroverdi a segno Djuricic

La Regione Lombardia prova a mettere un freno alla Crisi delle emittenti locali : TeleLombardia Nell’era del web il panorama italiano diventa per la tv una questione sempre più glocal. Global per i competitors, local per l’economia. Ormai da diversi anni le emittenti locali sono in crisi, complici il digitale terrestre, il boom di altri mezzi di comunicazione e il proliferare dell’offerta su ciascuno di essi. A marzo 2018 le emittenti rilevate da Auditel, solo per dar un ordine di grandezza, erano 159 mentre, dallo studio sul ...

