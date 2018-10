Cos’è Amazon Echo e come funziona Alexa in Italiano? : Amazon presenta in Italia il suo assistente vocale con dispositivi della serie Echo nel nostro paese. Ecco come funzionano, quanto costano e cosa possiamo fare Amazon Echo ed Alexa arrivano in Italia. Ecco cosa sono e cosa possiamo fare Amazon continua ad espandere i propri servizi anche nel nostro paese e dopo aver rodato l’assistente […]