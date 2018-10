Cosa prevede la nuova legge sulla legittima difesa

Pensioni e «quota 100» - ci sono 13 - 7 mld in due anni Che Cosa prevede la manovra Condono : tasse al 20% su redditi nascosti : Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, 7 circa per le Pensioni anticipate e la riforma della Legge Fornero. Stanziate le risorse, ma l’attuazione è rinviata a provvedimenti specifici successivi

Dal reddito di cittadinanza alle pensioni anticipate : Cosa prevede la bozza della manovra : Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni a decorrere dall'anno 2019 da destinare ad interventi a favore della ...

Legge di bilancio 2019 : che cos'è - Cosa prevede e quali sono le prossime scadenze : ... Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, al ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria. Il 22 ottobre il governo ha risposto alla Commissione . Legge di ...

Che Cosa prevede la "nuova" pace fiscale : i cinque punti chiave : Dopo i venti di crisi (di nervi, più che di governo) e l'accordo raggiunto ieri in Consiglio dei ministri, si va verso...

Condono fiscale - dallo stralcio ai grandi evasori : Cosa prevede la nuova versione del decreto : Stop a ogni scudo di natura penale. Esclusione esplicita di ogni sanatoria per i redditi esteri. Impegno in sede di conversione ad ampliare il meccanismo del «saldo e stralcio» per la cosiddetta “evasione di necessità”, ossia concedere la possibilità di rimettersi in regola con l’amministrazione finanziaria a chi non è riuscito a versare le imposte dovute ma si è denunciato al Fisco. Sono i tre punti su cui Lega e ...

Condono fiscale - Cosa prevede la nuova versione del governo Lega-M5S : Stop a ogni scudo di natura penale. Esclusione esplicita di ogni sanatoria per i redditi esteri. Impegno in sede di conversione ad ampliare il meccanismo del «saldo e stralcio» per la cosiddetta “evasione di necessità”, ossia concedere la possibilità di rimettersi in regola con l’amministrazione finanziaria a chi non è riuscito a versare le imposte dovute ma si è denunciato al Fisco. Sono i tre punti su cui Lega e ...

Flat tax - ecco Cosa prevede la manovra - : La misura è inserita nel documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato a Bruxelles. Per ora, la misura riguarda solo le partite Iva con redditi fino a 65mila euro

Decreto Semplificazioni 2019 : cos'è - Cosa prevede il testo e novità : Decreto Semplificazioni 2019 riduzione dei costi della politica : vengono ridotti i costi della politica nelle Regioni a statuto ordinario, speciale e nelle province autonome, attraverso l'...

Pensioni - Cosa prevede la 'quota 100' prevista dalla manovra fiscale : Revisione per le Pensioni, la manovra del governo introduce la quota 100, che somma 62 anni d'età e 38 anni di contributi versati

Pensioni - Cosa prevede la “quota 100” prevista dalla manovra fiscale : Inps (Vincenzo Livieri – LaPresse) Nella manovra fiscale firmata Lega-Movimento 5 Stelle approvata dal Consiglio dei ministri è stata varata anche una misura per superare definitivamente la legge Fornero sulle Pensioni. Il nuovo testo prevede quella che è stata definita “quota 100”, calcolata a partire da una somma di 62 anni d’età e 38 anni di contributi versati, per andare in pensione. Peraltro, la base contributiva dei 38 anni è da ...

Legge bilancio 2019 : ecco Cosa prevede la manovra del governo : Pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Pace fiscale - Cosa prevede il contratto Lega-M5S : Sulla cosiddetta Pace fiscale voluta dalla Lega e da sempre maldigerita dai Cinque Stelle che non vogliono si parli di una forma di condono restano alte le tensioni nel governo , oggi alle prese con ...

Urne in plexiglass e cabine con l'apertura rivolta verso gli scrutatori : Cosa prevede la legge sul voto trasparente : Urne in plexiglass, seggio aperto e possibilità per gli universitari fuorisede di votare per i referendum e per le Europee nel comune dove si risiede in quel momento: sono alcune delle novità introdotte dalla proposta di legge approvata oggi dall'Aula della Camera. Il testo, primo firmatario Dalila Nesci (M5s), che passa ora al Senato, è stato approvato con il voto a favore della maggioranza e di Leu, l'astensione di Pd e ...

Urne in plexiglass con l'apertura rivolta verso gli scrutatori : Cosa prevede la legge sul voto trasparente : Urne in plexiglass, seggio aperto e possibilità per gli universitari fuorisede di votare per i referendum e per le Europee nel comune dove si risiede in quel momento: sono alcune delle novità introdotte dalla proposta di legge approvata oggi dall'Aula della Camera. Il testo, primo firmatario Dalila Nesci (M5s), che passa ora al Senato, è stato approvato con il voto a favore della maggioranza e di Leu, l'astensione di Pd e ...