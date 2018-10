Cosa ci fa il doppiatore di Sir Daniel Fortesque con un secchio in testa? Un nuovo

eurogamer

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Il remaster/remake per PS4 di MediEvil, annunciato alla PlayStation Experience di circa un anno fa, rimane avvolto nel mistero. Pochi giorni fa si parlava di di MediEvil Skeletal Collection ad opera di Bluepoint Games, famosi per i loro remake, ma, ad oggi, non abbiamo ancora notizie ufficiali sul ritorno di MediEvil.Ora come riporta Siliconera, spuntano nuovi indizi sul possibile remake. Nel corso del PlayStation Blogcast di questa settimana, il CEO di Sony Interactive Entertainment, Shawn Layden, ha affermato che le notizie sul remaster di MediEvil sarebbero arrivate presto. Poco dopo quell'annuncio, Jay Gunn ha pubblicato un'immagine su Twitter che farebbe pensare alla sua possibile associazione con il gioco: il post mostra una foto di se stesso con unine in una stanza con molti riferimenti a zombi, morte e non morti.Jay Gunn è lo pseudonimo di Jason Wilson, ovvero ...