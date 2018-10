Cordoglio del Comune di Forlì per la scomparsa di Michele Palmarini

Maltempo Francia - Macron : “ Cordoglio per le morti delle inondazioni” : Le autorità francesi rivedono al ribasso il bilancio dei morti nel sud della Francia a causa del Maltempo . Dopo aver evocato in un primo tempo la morte di 13 persone, Parigi ritocca al ribasso il bilancio provvisorio, parlando ora di dieci morti . Intanto, il presidente francese, Emmanuel Macron , “esprime il cordoglio e la solidarietà dell’intera nazione” dopo le inondazioni che hanno travolto il dipartimento ...

Cordoglio in tutta la provincia per la morte del colonello Giua : Profondo Cordoglio e dolore in tutta la provincia per la morte del colonnello Massimiliano Giua, comandante della Guardia di Finanza di Terni, trovato morto all'età di 47 anni nella giornata di lunedì ...