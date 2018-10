Contro i furbetti del cartellino arrivano i controlli biometrici

Arriva la rilevazione delle impronte digitali Contro i furbetti del cartellino : contro i cosiddetti "furbetti del cartellino" nella pubblica amministrazione Arrivano la videosorveglianza e il controllo delle presenze tramite "verifica biometrica dell'identità". In sostanza, per registrare le entrate e le uscite dei dipendenti pubblici dal posto di lavoro, si farà ricorso alla rilevazione delle impronte digitali. Misure, queste, presenti nella bozza di ddl "Interventi per la concretezza delle azioni delle P.A e ...

Pubblica amministrazione - Bongiorno : “Via al decreto concretezza : impronte digitali Contro furbetti del cartellino” : Il Governo ha varato il Disegno di Legge contro l’assenteismo e per la semplificazione del ministro della Pubblica amministrazione. Ad illustrarlo alla stampa, a Palazzo Chigi, il ministro Giulia Bongiorno. decreto ‘concretezza‘ che si segnala per l’introduzione del rilevamento di parametri biometrici dei dipendenti e tra questi l’utilizzo delle impronte digitali per riconoscere un dipendente ed evitare che attesti ...

Torino - giro di vite sui vaccini : blitz dei Nas in scuole e Asl Contro i "furbetti delle autocertificazioni" : Nel mirino le dichiarazioni delle famiglie, necessarie per entrare in classe senza certificato, dopo il caso della madre "falsaria" a Brescia

Lazio - Lotito rimprovera Inzaghi e va Contro i furbetti che si davano malati : La misura era colma da tempo e così ieri il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha sbottato al telefono contro il tecnico Simone Inzaghi.